Công an làm rõ vụ tài xế qua trạm thu phí QL5 bị đánh

Vụ việc xảy ra ngày 25/9 tại trạm thu phí được một tài xế ghi lại cảnh nhóm nhân viên thu phí tại trạm QL5 (địa bàn giáp ranh 2 xã Lê Thiện và Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng).

Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu, nhóm nhân viên thu phí gồm 7 người thì có 2 người trực tiếp đuổi, quây đánh tài xế. 5 người còn lại đứng chứng kiến sự việc, không can ngăn.

Trạm trưởng trạm BOT số 2 QL 5 Phạm Anh Tuấn cho biết: Tối 30/9, tôi đã được thông tin về sự việc. Đầu tuần tới tôi sẽ cho trích xuất camera, họp toàn thể cán bộ, nhân viên trong trạm để làm rõ, sau đó mới có phương án xử lý.

Ông Phạm Văn Hưởng, Trạm phó trạm BOT số 2 QL 5 cho biết: Sáng nay đơn vị đã cho trích xuất camera và yêu cầu họp toàn thể cán bộ, nhân viên trong trạm để làm rõ.

Theo ông Hưởng, tài xế có trốn phí và khi bị cần barie hạ xuống làm vỡ kính thì đòi 4,5 triệu tiền đền kính. Lái xe có lời lẽ xúc phạm nhân viên thu phí. Nhân viên đã giải thích việc lái xe không mua vé bám đuôi là sai. Sau đó lái xe đã quay lại mua vé với mệnh giá 75.000 đồng để qua trạm".

"Khi xảy ra vụ việc tôi có mặt ở đơn vị nhưng không chứng kiến vụ việc. Nhân viên thu phí có đánh lái xe hay không thì vẫn đang làm rõ” - ông Hưởng nói.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo đồn Công an Nomora cho biết: Sáng nay đơn vị đã yêu cầu Ban quản lí (BQL) thu phí báo cáo nhanh vụ việc.

Theo báo cáo của BQL thì sáng 25/9, tài xế trong clip có hành vi trốn phí. Khi có xe đi trước đang trả phí qua trạm thì lái xe này cho xe bám sát để định qua trạm không mua vé. Tuy nhiên khi chiếc xe này vừa đến thì cần barie đã hạ xuống đập vào phần đầu xe.

Hậu quả đã làm vỡ kính của chiếc xe này. Sau đó tài xế đã xuống yêu cầu nhân viên thu phí bồi thường thì xảy ra to tiếng giữa hai bên.

Vị trí xảy ra vụ việc

Trong báo cáo không thấy BQL thu phí nhắc đến tình huống nhân viên của họ hành hung lái xe. Tuy nhiên trên clip chúng tôi lại thấy có việc đánh.

"Phía cơ quan công an nhận thấy nhiều chi tiết chưa được khách quan. Đơn vị đang phối hợp với công an huyện An Dương để yều cẩu tổ thu phí và tài xế lái xe lên lấy lời khai để làm rõ" - lời lãnh đạo đồn Công an Nomora. Chiếc xe liên quan đến vụ việc có BKS 34C 12069.

Hiện danh tính lái xe chưa được xác định.