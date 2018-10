Công an TP.HCM kỷ luật nhiều cán bộ tiêu cực

UBND TP.HCM vừa có báo cáo công tác phòng , chống tham nhũng (PCTN) quý III và chín tháng đầu năm 2018.

Theo đó, trong chín tháng đầu năm có 19 cơ quan , đơn vị thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác với 556 cán bộ, công chức, viên chức.

11 chỉ huy công an bị xử lý trách nhiệm

Việc chuyển đổi phù hợp với tình hình thực tế, trình độ chuyên môn, năng lực... đảm bảo hiệu quả công việc nhằm phòng ngừa tham nhũng, không làm tăng biên chế theo chỉ đạo của trung ương.

Về xử lý người đứng đầu, riêng trong ngành công an, trong chín tháng đầu năm, Công an TP.HCM đã xử lý trách nhiệm 11 chỉ huy thuộc Công an TP.HCM với các hình thức: Giáng chức một người, khiển trách ba người, cắt thi đua năm người và phê bình rút kinh nghiệm hai người.

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Công an TP.HCM đã giải quyết 37/42 đơn tố cáo về tham nhũng, hành vi có dấu hiệu tham nhũng. Kết quả, năm đơn đúng hoặc một phần đúng, 32 đơn sai hoặc không có cơ sở kết luận, đã xử lý kỷ luật chín cán bộ, chiến sĩ.

Thông qua các mặt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, Công an TP đã xử lý kỷ luật 27 cán bộ, chiến sĩ sai phạm liên quan đến tham nhũng, hành vi có dấu hiệu tham nhũng với các hình thức: Khiển trách 10 người, cảnh cáo bốn người, giáng cấp bậc hàm 10 người và tước danh hiệu Công an nhân dân ba người.

Nhóm cảnh sát trật tự bên hông chợ Bà Chiểu đang bị Công an TP.HCM xem xét xử lý vì hành vi tiêu cực. Ảnh: PV

Chuyển ba vụ qua cơ quan điều tra

Cũng theo báo cáo, trong chín tháng qua toàn TP.HCM đã thực hiện hơn 210 cuộc thanh tra tại gần 330 đơn vị. Kết quả đã phát hiện 90 đơn vị có sai phạm. Trong đó về kinh tế sai phạm hơn 340 tỉ đồng; kiến nghị xử lý hành chính gần 80 tập thể và hơn 120 cá nhân, đã chuyển cơ quan điều tra ba vụ.

556 cán bộ chuyển đổi vị trí thuộc các đơn vị như Thanh tra, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở LĐ-TB&XH; UBND các quận 1, 3, 4, 5, 6, 12, Phú Nhuận, Bình Tân, Gò Vấp, Thủ Đức...

Ba vụ chuyển công an gồm: Sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và xây dựng Thăng Long (Bảy Hiền Tower) do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư. Hai vụ còn lại là ở dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc do Công ty Địa ốc 10 thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH MTV làm chủ đầu tư, chín dự án phát triển mạng lưới cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Theo UBND TP.HCM, thời gian qua công tác PCTN đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động, có những kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, công tác phát hiện, làm rõ hành vi, dấu hiệu tham nhũng còn hạn chế thể hiện ở chỗ số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít. Việc xử lý còn kéo dài và thu hồi tài sản tham nhũng chưa đạt kết quả cao, khả năng tự phát hiện tham nhũng trong các đơn vị chưa cao... “Tuy kết quả thanh tra phát hiện nhiều vi phạm trong công tác quản lý đất đai, tài sản, về quản lý, sử dụng vốn nhưng việc xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật và chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra còn ít” - UBND TP đánh giá.