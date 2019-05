Công an TPHCM thông tin việc khởi tố ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ và Kết luận số 33/KL-TTTP-P6 ngày 18/10/2018 của Thanh tra thành phố, trong đó có kiến nghị điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với Công ty Sadeco , vì có dấu hiệu gây thiệt hại cho tài sản của Công ty và của Nhà nước.

Trên cơ sở hồ sơ tài liệu do Thanh tra thành phố chuyển giao và kết quả điều tra, xác minh; Công an TPHCM có đủ tài liệu, chứng cứ xác định Tề Trí Dũng - Tổng Giám đốc Công ty IPC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Sadeco và Hồ Thị Thanh Phúc - Tổng Giám đốc Công ty Sadeco, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và trong việc quản lý, sử dụng nguồn tiền thù lao, quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Công ty Sadeco.

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc về tội "Tham ô tài sản" và tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Điều 353 và Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.