Công bố kết quả Bốc thăm may mắn chương trình “Đánh thức sức mạnh nội tại để trúng quà hấp dẫn” của Caltex

Ngày 16/8/2017, Chevron Việt Nam, công ty được sử dụng thương hiệu quảng cáo Caltex®, đã tổ chức Lễ bốc thăm may mắn chương trình “Đánh thức sức mạnh nội tại để trúng quà hấp dẫn” tại trụ sở chính của Chevron Việt Nam ở Hà Nội. Buổi lễ bốc thăm may mắn sẽ được tiến hành với hình thức quay số điện tử, nhằm tìm ra 16 vị khách hàng và 16 đại lý bán lẻ may mắn của Chevron Việt Nam.

Chỉ sau hơn 2 tháng triển khai trên khắp cả nước Việt Nam, chương trình đã thu hút sự quan tâm tham dự cùng 16 khách hàng trúng giải: 01 xe tay ga Vespa cao cấp, 05 loa Bluetooth Bose® và 10 Phiếu mua sắm Co.op Mart trị giá 1.100.000 VND; và 16 đại lý bán lẻ may mắn nhận các giải thưởng: 01 xe tay ga Vespa cao cấp, 05 Apple® iPad Mini 4 Wi-Fi 32 GB và 10 Phiếu mua sắm Co.op Mart trị giá 1.100.000 VND.

Cụ thể, Danh sách khách hàng/đại lý trúng thưởng chương trình “Đánh thức sức mạnh nội tại để trúng quà hấp dẫn”:

Chương trình đặc biệt kết hợp cùng chiến dịch quảng bá “Transformers: Chiến binh cuối cùng” (Transformers: The Last Knight) của đạo diễn Micheal Bay, với mục tiêu giúp khách hàng cảm nhận rõ rệt trải nghiệm động cơ được nâng cao sức mạnh nội tai khi sử dụng sản phẩm dầu nhờn động cơ của Caltex, tương tự như đội quân Autobot khi sở hữu nguồn năng lượng “All Spark”.

Các sản phẩm áp dụng chương trình khuyến mãi bao gồm nhiều sản phẩm của Caltex® được thiết kế nhằm nâng cao hiệu năng và bảo vệ xe chống cặn bám có hại: Havoline® Synthetic Blend SAE 10W-40 4L, Havoline® Synthetic Blend SAE 5W-30 4L, Havoline® SuperMatic 4T Semi-Synthetic SAE 10W-40 0.8L; Delo® 400 MGX SAE 15W-40 5L, Delo® Gold Ultra SAE 15W-40 5L và Delo® Gold Ultra SAE 20W-50 5L.

Chevron Việt Nam sẽ liên hệ khách hàng may mắn nhận giải thưởng sau khi buổi lễ bốc thăm may mắn kết thúc. Để biết thêm chi tiết về Caltex Việt Nam, truy cập Fanpage: https://www.facebook.com/caltexvn/.