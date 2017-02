Cổng chính vào khu chung cư Home City bỗng bị rào lại, chủ đầu tư Văn Phú - Trung Kính trả lời mập mờ

Sau khi có bài viết "Cổng chính vào khu chung cư bỗng bị chủ đầu tư rào lại, hàng nghìn cư dân Home City Trung Kính sống trong bất an" được đăng tải, chúng tôi đã nhận được những phản hồi từ chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Trung Kính cùng với lời khẳng định đã minh bạch thông tin dự án khi khách hàng mua nhà.

Giải thích lý do vì sao rào lối đi tại số 177 Trung Kính, chủ đầu tư cho biết: "Theo quyết định phê duyệt và thực hiện Dự án (gồm: Chứng nhận đầu tư số 01121001638 do UBND TP Hà Nội cấp; chấp thuận đầu tư dự án số 4764/UBND-XDGT của UBND Thành phố Hà Nội ngày 30/6/2014; Giấy CN QSDĐ và quyền sở hữu tài sản số BL 868031 cấp ngày 27/1/2014 do UBND TP Hà Nội cấp, giấy phép xây dựng…) đều quy định rất rõ địa chỉ khu đất thực hiện gồm hai phần công trình Dự án Khu nhà ở cao tầng kết hợp TTTM, văn phòng cho thuê và trường tiểu học tại tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, HN.

Chủ đầu tư Văn Phú Trung Kính giải thích Dự án gồm 2 phần công trình khu chung cư và trường tiểu học.

"Theo đó, UBND TP Hà Nội và Sở QHKT đã quy định phần công trình dự án trường Tiểu học sẽ đi theo đường Trung Kính (177 Trung Kính) và công trình Dự án khu nhà ở cao tầng sẽ đi theo đường quy hoạch 21m (chi tiết theo Quyết định phê duyệt quy hoạch số 2178 ngày 11/05/2011 của UBND TP Hà Nội)", doanh nghiệp này tiếp tục nhấn mạnh.

Chưa hết, chủ đầu tư còn khẳng định theo nội dung của hợp đồng mua bán (đã ký) xác định rất rõ tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 điều 1; khoản 1 điều 2 của hợp đồng đã nêu rất cụ thể về Dự án là thuộc ô quy hoạch số 34 đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định 2108/QĐ-UBND ngày 11/05/2011.

Khoản 1 điều 2 của hợp đồng mua bán ghi rõ địa chỉ dự án là ô quy hoạch số 34.

Với những lập luận trên, chủ đầu tư khẳng định đã minh bạch thông tin dự án khi khách hàng mua nhà tại địa chỉ ô đất quy hoạch số 34 và cư dân sẽ đi lại bằng đường quy hoạch 21m. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao là trên trang đầu tiên của hợp đồng mua nhà chủ đầu tư vẫn cố tình để địa chỉ 177 Trung Kính. Phải chăng đây là hành động "lập lờ đánh lận con đen"?.

Theo quy hoạch địa chỉ 177 Trung Kính là trường tiểu học không có lối đi của cư dân nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình để địa chỉ 177 Trung Kính trong hợp đồng.

Hợp đồng mua bán ghi rõ địa chỉ dự án Home City tại số 177 Trung Kính.

Cũng theo khẳng định của chủ đầu tư, tuyến đường theo quy hoạch 21m của Dự án hiện nay đã được Chủ đầu tư hoàn thiện và đang được cư dân sử dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Một đoạn con đường 21m ngay trước mặt dự án đã được đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, theo trao đổi với chúng tôi chị Nhung, đại diện cư dân Home City Trung Kính cho biết chủ đầu tư đã có sự bất nhất khi trả lời về tính pháp lý của con đường quy hoạch 21m. Cụ thể, tại biên bản cuộc họp vào lúc 9h ngày 8/1/2017 giữa Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Trung Kính và cư dân, đại diện chủ đầu tư đã giải thích với cư dân rằng:

"Phía trước dự án là Công viên hồ điều hòa, đây là dự án của một đơn vị khác. Tuy nhiên, tính chất pháp lý của con đường này (đường quy hoạch 21m) đang phụ thuộc vào 1 dự án khác đã được phê duyệt".

Biên bản họp ngày 8/1/2017 có chữ ký của ông Nguyễn Thế Vinh - Đại Diện chủ đầu tư Văn Phú - Trung Kính.

Cũng theo chị Nhung, hiện nay đường 21m mới chỉ có một đoạn, hai đầu thông ra hai bên đường Mạc Thái Tổ và Mạc Thái Tông vẫn chưa được triển khai, nếu muốn triển khai phải giải tỏa 1 đầu đang là khu dân cư đi ra phía chung cư Thăng Long Yên Hòa, một đầu là nghĩa trang.

Một đoạn đường trong quy hoạch 21m hiện đã đưa vào sử dụng màu đỏ, đoạn màu xanh vẫn chưa được giải phóng mặt bằng để làm đường.

Hai đầu đường quy hoạch 21m hiện nay vẫn chưa được thông.

Liên quan đến việc cư dân phản ánh chủ đầu tư tự kẻ vẽ lối đi chung để trông giữ xe thu phí phía đường Nguyễn Chánh chủ đầu tư xác nhận có tình trạng này và giải thích: "Hiện tượng cư dân và khách tự ý đỗ xe dọc đường từ Nguyễn Chánh đến mặt trước tòa nhà gây ra hiện tượng ùn tắc. Đơn vị quản lý tòa nhà đã nhiều lần nhắc nhở nhưng rất nhiều khách vẫn cố tình vi phạm, gây gổ với bảo vệ làm mất trật tự công cộng và gây ùn tắc nghiêm trọng giao thông của tòa nhà, ảnh hưởng tới cư dân.

Vì vậy, đơn vị này đã có biện pháp mạnh bằng cách kẻ đường, treo biển báo: “Đề nghị cư dân và khách hàng để xe dưới tầng hầm (nếu đỗ xe sẽ thu tiền)”. Sau khi biện pháp này đưa ra, tình trạng đỗ xe lấn chiếm lòng đường chung đã không còn, giải quyết bài toán ùn tắc, bảo vệ quyền lợi cho cư dân".

Lòng đường ngay phía trước mặt khu chung cư bị kẻ vạch làm bãi đậu xe trái phép với giá cao.

Tuy nhiên, theo các cư dân Home City Trung Kính, hiện nay bãi đỗ xe tự phát này đang gây mất mỹ quan khu chung cư, lấn chiếm lòng đường đi lại của cư dân. Hàng trăm hộ dân tại đây hiện đang rất bức xúc và yêu cầu chủ đầu tư phải dẹp bỏ bãi đậu xe trái phép trên đường đi lại của khu dân cư như biên bản chủ đầu tư họp với cư dân vào ngày 8/1/2017 trước đây.

Hiện tại, phía cư dân Home City và chủ đầu tư Văn Phú - Trung Kính vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về các vấn đề nêu trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin!

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ