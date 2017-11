Công khai tẩy trắng bắp chuối bằng hoá chất công nghiệp

Xử lý mãi vẫn không ăn thua

Trong tháng 10, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng vừa có báo cáo Giám đốc CATP ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Thùy Liên (SN 1986, kinh doanh, chế biến bắp chuối tại chợ Đầu mối Hoà Cường, Ngã ba Lê Sát – Hồ Nguyên Trừng) vi phạm về sử dụng hóa chất trong chế biến thực phẩm, phạt tiền 30.000.000 đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở, buộc tiêu hủy toàn bộ số tang vật thu tại cơ sở gồm 70 kg bắp chuối xắt đã ngâm hóa chất.

Trước đó, lúc 6h30 ngày 16.8, Phòng Cảnh sát môi trường Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện Hộ kinh doanh, chế biến bắp chuối của bà Trần Thị Thuỳ Liên sử dụng hóa chất bột trắng (không có nhãn mác, xuất xứ, nghi là chất tẩy trắng công nghiệp) hoà với nước để tẩy trắng bắp chuối.

Tại hiện trường có 70kg bắp chuối đã ngâm qua hoá chất, 300 gam hóa chất. Kết quả kiểm định mẫu hóa chất là chất: Natri hydrosunfat, công thức hóa học Na 2 S 2 0 4 , tên thường gọi là chất “Tẩy đường”, đây là loại chất tẩy trắng dùng trong công nghiệp, cấm sử dụng trong thực phẩm.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên khu chợ này bị kiểm tra và rất nhiều hộ kinh doanh đã bị xử phạt với nhiều hình thức từ hành chính đến đóng cửa. Cụ thể, hồi tháng 8, Phòng cảnh sát môi trường Đà Nẵng cũng đã phát hiện 8 cơ sở sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc để tẩy trắng nông sản tại Chợ Đầu mối Hòa Cường (thuộc phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Mặc dù có những xử phạt, đình chỉ nhưng nhiều hộ kinh doanh tại đây vẫn tiếp tục sử dụng hoá chất độc hại trong buôn bán.

Một cơ sở kinh doanh tại Đà Nẵng bị phát hiện, đình chỉ hoạt động vì dùng hoá chất ướp bắp chuối.

Nguy hại khôn lường

Ghi nhận tại chợ Hoà Cường, tại những sạp bày bán bắp chuối bào, mọi tiểu thương đều khẳng định bắp chuối được ngâm nước muối mà trắng, không hề dùng hoá chất gì. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể phân biệt được thực phẩm này an toàn hay không sau những thông tin vừa qua. Trong khi đó, theo các chuyên gia, hàn the và chất tẩy trắng được dùng sơ chế bắp chuối bào đều là loại chất cực độc, thường chỉ dùng trong công nghiệp, rất nguy hại cho người dùng, nhất là khi thực phẩm này thường được ăn sống, không qua nấu chín. Nếu thực phẩm nói chung còn tồn dư hàn the và chất tẩy trắng sẽ gây hại hệ tiêu hóa, ảnh hưởng hệ thần kinh, hệ hô hấp và tim mạch.

Bắp chuối bào được bán phổ biến tại các chợ, màu sắc của chúng thường trắng tươi, độ bền lâu, vì vậy khả năng sử dụng hóa chất trong quá trình chế biến là rất dễ xảy ra. Về các hoá chất tẩy trắng được dùng trong bảo quản, làm trắng thực phẩm, có một số loại chính, phổ thông nhất là chất làm trắng như SO 2 , Natri Sulfit (Na 2 SO 3 ), Natri Bisunfit (NaHSO 3 ) và hay được dùng nhiều là chất Hydro Sunfit (Na 2 S 2 O 5 ). Các chất này có khả năng tẩy trắng nhanh, mạnh, được dùng nhiều trong tẩy rửa công nghiệp.

Và như đã nói, điều nguy hiểm là không dễ nhận biết thực phẩm có ngâm chất tẩy trắng. Trong khi, nếu chúng ta sử dụng thường xuyên, các độc tố cũng sẽ tích tụy và tiềm ẩn khả năng bị ung thư. Với những người mẫn cảm, khi sử dụng thực phẩm có dư lượng Hydro Sunfit cao sẽ giảm huyết áp, gây nên cơn co thắt phế quản. Về lâu dài họ sẽ bị hen xuyễn, thậm chí hôn mê dẫn đến tử vong nếu quá mẫn cảm và liều lượng cao.