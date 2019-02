Công ty Bách Đạt An chưa được giao đất đã phân lô bán nền hàng nghìn sản phẩm, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lên tiếng

Những ngày cuối năm 2018, nhiều khách hàng ở Quảng Nam và Đà Nẵng treo băng rôn, tụ tập đông người tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bách Đạt (trụ sở tại số 42 Nguyễn Du, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) - là chủ đầu tư nhiều dự án BĐS tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, để gây sức ép đòi quyền lợi liên quan.

Thậm chí, nhiều người còn kéo đến cơ quan chức năng của tỉnh nhờ can thiệp. Khách hàng mua đất dự án tỏ ra lo lắng vì đã nộp gần đủ số tiền mua đất nhưng vẫn chưa được chủ đầu tư trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) như đã cam kết.

Trong khi đó, giữa dự án đô thị là Công ty CP Bách Đạt An (đổi tên gọi từ Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bách Đạt, đóng tại Lô 20A7, khu đô thị Santosa, thị xã Điện Bàn) và nhà phân phối sản phẩm là Công ty CP Dịch vụ BĐS Hoàng Nhất Nam Land đang trong tình cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”.

Một khách hàng cho biết, năm 2017 bà đã ký hợp đồng mua 2 lô đất thuộc dự án Sakura của Công ty CP Bách Đạt An thuộc khu vực Điện Nam - Điện Ngọc và đã đóng 95% tổng số tiền nền đất.

“Phía công ty, nhà phân phối hẹn trong quý 3/2018 sẽ ra bìa đỏ nhưng đến nay vẫn chỉ là lời hứa suông. Khi ký kết hợp đồng mua bán thì có cả đại diện của Công ty CP Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam, nhưng giờ thì hai bên đổ trách nhiệm cho nhau", vị này bức xúc. Tương tự, nhiều khách hàng mua nền đất ở dự án Sakura Central Park (thuộc khu đô thị 7B mở rộng) của Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư cũng… đứng ngồi không yên.

Một người quê ở Đà Nẵng mua lô đất có ký hiệu C9-22 của dự án Sakura Central Park thông qua Công ty Dịch vụ BĐS Hoàng Nhất Nam với giá hơn 1,2 tỷ đồng. Tháng 8/2017, khách hàng này đã nộp 95% tổng số tiền của lô đất nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bìa đỏ.

Được biết, hồ sơ do Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và môi trường cung cấp, tính đến đầu năm 2019, tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, riêng dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, chỉ có 3 dự án khu đô thị là 7B, Sentosa Riverside và khu đô thị An Phú Quý đã được UBND tỉnh ra quyết định giao đất. Phần lớn diện tích 3 dự án trên đã được cấp bìa đỏ.

Các dự án còn lại do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư (gồm Hera Complex Riverside, Bách Thành Vinh và khu đô thị 7B mở rộng) đều chưa giao đất. Tuy nhiên, trên thực tế, Công ty CP Bách Đạt An thông qua đơn vị phân phối đã phân lô, bán nền, huy động vốn trái phép.

Từ năm 2017 đến nay, 3 dự án trên đã bán hơn 1.000 nền đất qua sàn môi giới BĐS và thu về hàng trăm tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 3 dự án này sở dĩ UBND tỉnh chưa có quyết định giao đất cho nhà đầu tư vì các cơ quan chức năng chưa xác định mức thu tiền sử dụng đất của dự án. Hiện UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra thông tin, báo cáo UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo kịp thời.

Trong khi đó, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam khẳng định, hiện tại 3 dự án khu đô thị là Hera Complex Riverside, Bách Thành Vinh và khu đô thị 7B mở rộng do Bách Đạt An làm chủ đầu tư đều chưa có quyết định giao đất của UBND tỉnh. Báo cáo gần đây nhất cho thấy UBND tỉnh mới chỉ chấp thuận phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, nhưng doanh nghiệp đã đem bán đất hết, có dấu hiệu huy động vốn trái pháp luật.

Còn theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, thời điểm này, 3 dự án khu đô thị là Hera Complex Riverside, Bách Thành Vinh và khu đô thị 7B mở rộng do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư đều chưa có quyết định giao đất của UBND tỉnh. Tỉnh mới chỉ chấp thuận phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, nhưng doanh nghiệp đã đem bán đất hết, có dấu hiệu huy động vốn trái pháp luật.



Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tiếp 20 công dân với nội dung đến giải quyết quyền lợi thuộc các dự án của Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư và đề nghị UBND tỉnh tổ chức cuộc họp gồm thành phần đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở TN-MT, UBND thị xã Điện Bàn, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An, Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam (đơn vị phân phối sản phẩm) và đại diện cho 1.000 người mua.

Theo đó, nội dung đơn đòi quyền lợi của công dân đối với chủ đầu tư là Công ty CP Bách Đạt An và đơn vị phân phối là Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam được điều chỉnh bởi nhiều quy định pháp luật cùng các văn bản liên quan nhiều lĩnh vực. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài phức tạp, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh chủ trì tổ chức tiếp dân theo quy định đối với trường hợp này.

Thời gian qua, giữa nhà đầu tư và đơn vị phân phối sản phẩm đất đai trong mối quan hệ "cơm không lành canh không ngọt", khiến nhiều khách hàng mua đất hoang mang vì quyền lợi treo lơ lửng. Vì vậy, động thái vào cuộc giải quyết của lãnh đạo tỉnh và Sở Xây dựng trước bức xúc của người dân sẽ rất cần thiết và kịp thời. Sở sẽ có văn bản trả lời cho từng trường hợp cụ thể trước ngày 10/3/2019, còn những trường hợp khiếu kiện khiếu nại khác sẽ được trả lời sau khi có ý kiến của các cơ quan liên quan phối hợp kiểm tra.