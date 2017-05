Công ty CP xây dựng 1369 – 15 năm hình thành và phát triển

Trong 15 năm qua, kể từ ngày hình thành và phát triển, Công ty cổ phần xây dựng 1369 luôn kiên định với ngành nghề chính xây dựng, khai thác đá, san lấp mặt bằng, bốc xúc và vận tải. Bằng những bước đi mạnh dạn trong lối đi riêng,công ty đã khai phá những công trình từ phi thực tế trở thành những dự án phát triển có giá trị sinh lời cao cho quê hương đất nước, đưa thương hiệu Công ty cổ phần xây dựng 1369 trở thành một trong những nhà đầu tư lớn mạnh và uy tín tại Việt Nam.

Không chỉ là công ty hàng đầu trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, Công ty cổ phần xây dựng 1369 còn được xem là một trong những công ty cổ phẩn hóa thành công khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận trở thành Công ty đại chúng vào ngày 19/09/2016, được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội phê duyệt niêm yết cổ phiếu với mã C69 vào ngày 30/3/2017.

Đến ngày 21/04/2017, Công ty cổ phần xây dựng 1369 chính thức giao dịch, đánh dấu bước chuyển mình trong hoạt động quản trị tài chính. Theo ông Lê Minh Tân – Chủ tich Hôi đồng quản trị công ty cho biết: “Việc đơn vị lên sàn nhằm mục đích quảng bá hình ảnh, đồng thời thêm kênh huy động vốn để tạo ra những công trình lớn đẹp cho Nước nhà, cũng như giúp cho hàng nghìn người có thêm công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần phát huy hiệu quả kinh tế của đất nước trong tương lai”.

Theo dòng sự kiện, ngày 04/ 05/ 2017, Công ty cổ phần xây dựng 1369 với mã chứng khoán C69 đã trải qua 09 phiên giao dịch, trong đó 03 phiên trần và 06 phiên sàn. Lý giải việc cổ phiếu 1369 giảm sàn liên tục, ông Lê Minh Tân cũng cho biết thêm do hiệu ứng của các nhà đầu tư lướt sóng mong muốn kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn và điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng chính của thị trường chứng khoán trên sàn giao dịch.

Đặc biệt trong khoảng thời gian những năm gần đây,tốc độ tăng trưởng kinh tế của công ty đi lên một cách rõ rệt.Theo thông tin báo cáo tài chính định kỳ công ty đã công bố, doanh thu Quý 1/2017 đạt 39,63 tỷ đồng, đạt 19,81%; Lợi nhuận sau thuế đạt 1,276 tỷ đồng đạt 25,52% so với kế hoạch năm 2017 đề ra.

Bên cạnh việc phát huy tốt các công tác đang triển khai, Công ty hiện đang trong giai đoạn xem xét ký kết thực hiện dự án mới như: Dự án khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sơn Long làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự án: 457.796 triệu đồng theo quyết định số 2905/QĐ – UBND Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 09/09/ 2016; Dự án khu đô thị Thuận Thành III tại Tỉnh Bắc Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư Trung Quý Bắc Ninh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự án: 319 tỷ đồng; Dự án Trung tâm thương mại Huyện Lâm Hà tại Đà Lạt do Trung tâm QL&KT CTCC Lâm Hà làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư dự án: 298 tỷ đồng.

Các chỉ số kinh doanh của Công ty Xây dựng 1369 đều tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.

Sứ mệnh của Công ty 1369 là luôn mang lại mọi điều tốt đẹp cho mọi người, vì vậy công ty luôn đảm bảo lợi ích của các cổ đông với nhữngcam kết cụ thể: Trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông. Vàđảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhằm tăng lợi nhuận sau thuế để tối đa hóa lợi ích của các cổ đông. Cho biết, năm 2016 công ty trả cổ tức là cho các cổ đông là 4% giá trị lợi nhuận bằng tiền mặt.

“Thành công ngày hôm nay của Công ty cổ phần xây dựng 1369 là nhờ có sự quan tâm và tin tưởng của các cổ đông. Thay mặt Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên công ty tôi xin gửi lời chân thành và biết ơn sâu sắc đến các quý vị cổ đông. Công ty khẳng định rằng các chỉ số tài chính sẽ đi lên và giá trị cổ phiếu sẽ được nâng lên trong các kỳ tới tới để không phụ niềm tin của các cổ đông đã dành cho công ty trong suốt thời gian qua”, ông Lê Minh Tân nói.

Công ty cổ phần xây dựng 1369 Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Điện thoại: +84-320-3891898 - Fax: +84-320-3891898 Website: http://www.cpxd1369.com Email: cpxd1369@gmail.com.

A.D

Theo Trí thức trẻ