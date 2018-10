Công ty đa cấp Thăng Long lừa hơn 110 tỷ đồng của khách hàng

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long” sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 5 bị can về cùng tội danh danh nêu trên, gồm: Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT; Vũ Đình Hùng - Tổng Giám đốc điều hành; Phạm Ngọc Tuân - Giám đốc kinh doanh; Đỗ Văn - Giám đốc IT; Hoàng Hải Yến - Giám đốc tài chính. Cơ quan CSĐT – Bộ Công an xác định, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 110 tỷ đồng của 1.540 bị hại.

Trước đó, ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Tuân, Lê Văn Quang và Vũ Đình Hùng để điều tra, các bị can còn lại được tại ngoại hầu tra.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Thăng Long được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ cuối năm 2014, trụ sở chính tại Trung Hòa – Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chỉ sau một thời gian hoạt động, công ty này đã mở 21 đại lý tại nhiều tỉnh thành, lôi kéo hàng vạn người tham gia vào mạng lưới đa cấp.

Bằng các chương trình bán hàng, trả thưởng theo mô hình kim tự tháp, cam kết thời gian thanh toán trong vòng 1 năm; thường xuyên tổ chức những buổi phát thưởng có quy mô lên tới cả ngàn người tham gia với mức thưởng cho 1 cá nhân lên đến trên 1 tỷ đồng hoặc trên 2 tỷ đồng... công ty này đã thu khoảng 700 tỷ đồng của khách hàng, đến nay không có khả năng trả lại.

Trước khi ra quyết định chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Thăng Long trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 5/9/2016, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương đã phạt công ty này 460 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Trong đó có hành vi đưa thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn cho khách hàng về công dụng của hàng hoá như các sản phẩm: Nutrion 1,2,3, thực phẩm giải rượu MV...; và cản trở người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hóa.