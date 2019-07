Công ty mẹ của Highlands Coffee "mất" gần 800 triệu USD sau khi thông báo thâu tóm The Coffee Bean and Tea Leaf

Chỉ trong 2 ngày sau khi thông báo thương vụ mua lại chuỗi Coffee Bean & Tea Leaf với giá 350 triệu USD, công ty mẹ của chuỗi cafe Highlands là Jollibee Foods Corp đã mất gần 780 triệu USD giá trị vốn hóa.

Thương vụ trị giá 350 triệu USD vẫn khiến thị trường hoài nghi về khả năng giúp Jollibee đẩy tăng lợi nhuận cũng như hỗ trợ giá cổ phiếu của hãng. Mặc dù Jollibee tự tin nói rằng động thái này sẽ giúp công ty tiến gần hơn đến mục tiêu có một nửa doanh thu đến từ thị trường nước ngoài và lọt vào top 5 chuỗi nhà hàng lớn nhất thế giới, các nhà đầu tư dường như không bị thuyết phục.

Kể từ khi thương vụ được thông báo, cổ phiếu Jollibee giảm tổng cộng hơn 13% và đã giảm 8 ngày liên tiếp, đánh dấu chuỗi giảm điểm dài nhất từ trước đến nay theo số liệu thống kê của Bloomberg.

Giá trị vốn hóa của Jollibee sụt mạnh sau khi thông báo mua lại Coffee Bean & Tea Leaf. Nguồn: Bloomberg.

Jollibee sẽ mua lại The Coffee Bean and Tea Leaf thông qua việc rót 100 triệu USD giá trị cổ phần vào một công ty mẹ tại Singapore và sẽ trả phần còn lại thông qua các khoản ứng trước tiền mặt.

The Coffee Bean and Tea Leaf thuộc công ty International Coffee and Tea ghi nhận doanh thu 313 triệu USD năm ngoái, tuy nhiên các nhà phân tích đánh giá công ty này lỗ khoảng 21 triệu USD. Hệ thống này đã mở khoảng 1.200 chi nhánh tại 9 nước, trong đó có 284 chi nhánh tại Mỹ.



Jollibee Foods Corporation (Tập đoàn thực phẩm Jollibee, cũng gọi theo tên viết tắt JFC và thường được biết đến với tên gọi Jollibee) là một chuỗi nhà hàng ăn nhanh đa quốc gia của Philippines, trụ sở chính tại Pasig, Philippines. JFC là chủ nhân của thương hiệu ăn nhanh thông dụng Jollibee, được coi là đối trọng châu Á với McDonald's trong lĩnh vực đồ ăn nhanh. Tập đoàn này có doanh thu khoảng 3 tỷ USD vào năm ngoái, với 3.195 chi nhánh trên toàn cầu tính đến thời điểm tháng 6/2019.