Công ty thành viên của Egroup đưa chương trình giáo dục mầm non bản quyền Hàn Quốc về Miền Trung

Vào ngày 27/12/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Dongsim Việt Nam và trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã ký kết hợp tác đào tạo giáo viên giữa 2 bên nhằm đào tạo giáo viên giảng dạy chương trình do Dongsim Việt Nam triển khai.

Chương trình hợp tác đào tạo giáo viên giữa 2 bên nhằm đào tạo giáo viên giảng dạy chương trình do Dongsim Việt Nam triển khai, cụ thể là chương trình Khoa học diệu kỳ - chương trình giáo dục mầm non bản quyền Hàn Quốc đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo thẩm định và cấp phép phù hợp để giảng dạy tại hệ thống các trường mầm non tại Việt Nam.

Khóa học của Dongsim ngoài kiến thức chính thì một phần chương trình đào tạo được chú trọng vào phần rèn luyện kỹ năng mềm bằng những phương pháp tạo động lực giảng dạy cho giáo viên, đây được coi là trọng tâm trong phương pháp giáo dục mới mà Dongsim muốn mang tới.

Chương trình hợp tác đào tạo giáo viên để giảng dạy lần này, Dongsim Việt Nam xây dựng chương trình với cấu trúc gồm 3 chủ đề lớn: Xây dựng hình ảnh giáo viên chuyên nghiệp, kiến thức khoa học, chia sẻ kinh nghiệm. Cuối các khóa đào tạo, các học viên sẽ phải tham gia bài test để cấp bằng chứng nhận.

Tính tới thời điểm này chương trình đã được triển khai giảng dạy tại gần 100 trường mầm non tư thục tại miền bắc và miền trung. Tiếp nối thành công sự kiện hợp tác với trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tháng 11 vừa qua, lễ ký kết hợp tác giữa Dongsim Việt Nam và Đại học Sư phạm Đà Nẵng sẽ là sự hợp tác chiến lược của công ty tại khu vực miền trung làm tiền đề cho những hoạt động mở rộng khác trong năm 2018.

Bên cạnh đó, tại sự kiện tổ chức lần này ngoài lễ ký kết hợp tác chính thức, 2 bên sẽ triển khai tuyển sinh tại chỗ cho khóa đào tạo đầu tiên tại miền trung. Khóa đào tạo liên kết này dành cho đối tượng là sinh viên năm cuối khoa mầm non và các cựu sinh viên cũng như giáo viên mầm non mong muốn được theo học chương trình.

Ông Lee Sung Gun – Tổng giám đốc Dongsim Việt Nam chia sẻ: “Với những kinh nghiệm đã có, chúng tôi nhận thấy rằng; Chất lượng giáo viên là yếu tố quan trọng nhất, cốt lõi của giáo dục phải là ở giáo viên, không chỉ ở chương trình. Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng là một trong những trường hàng đầu về giáo dục mầm non tại Việt Nam, các bạn đào tạo ra những giáo viên mầm non tốt nhất cho khu vực miền Trung nói riêng, và cho cả đất nước nói chung”.

Công ty cổ phần dịch vụ giáo dục DongSim Việt Nam là công ty thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup . Được thành lập dựa trên sự hợp tác và chuyển giao công nghệ với công ty DongSim Hàn Quốc, Dongsim Việt Nam đã mang lại một môi trường học tập phát huy tối đa khả năng sáng tạo và logic của con trẻ thông qua các môn học của chương trình.

Với chức năng là đơn vị độc quyền khai thác và phát triển các chương trình giáo dục mầm non bản quyền Dongsim Hàn Quốc trong đó bao gồm cả các dự án mang tính cộng đồng như chương trình hợp tác liên kết đào tạo tại các trường Cao đẳng và Đại học. Dongsim Việt Nam đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực giáo dục mầm non tại Việt Nam.