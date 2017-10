Công ty tiên phong về thiết bị vui chơi giải trí cao cấp đăng ký trở thành công ty đại chúng

Được thành lập từ năm 2010 với mô hình là công ty cổ phần, đến nay HVC đã trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị vui chơi giải trí cao cấp. Với năng lực và uy tín tốt, HVC đã hoàn thiện hàng nghìn bể bơi mỗi năm. Đây cũng là đơn vị thi công quá nửa số công viên nước hiện có ở Việt Nam. Từ nửa cuối năm 2016, HVC dần mở rộng sang tổng thầu cơ điện, và gặt hái được nhiều thành công khi lĩnh vực này dự kiến chiếm 70% doanh thu của Công ty trong năm 2017.

HVC cũng là đơn vị dành được sự tin tưởng của các chủ đầu tư lớn như Vingroup, Sungroup, Mường Thanh, Phú Cường – Kiên Giang, DHC – Đà Nẵng… Các dự án trọng điểm mà HVC đã và đang thực hiện như công viên nước Diễn Lâm, Nghệ An của chủ đầu tư Mường Thanh trị giá hơn 86 tỷ đồng, thi công sân trượt băng nghệ thuật tại tòa nhà Lanmark 81, hàng trăm bể bơi tại Nha Trang và Phú Quốc.

Trong lĩnh vực tổng thầu cơ điện M&E, HVC đang thi công hàng loạt các công trình lớn như Vinhomes Imperial Hải Phòng với tổng giá trị hợp đồng lên đến gần 70 tỷ đồng, dự án The Harmony – Vinhomes Riverside, Vinhomes Golden River, Vinhomes Central Park…

Kế hoạch kinh doanh năm 2017, HVC đặt mục tiêu doanh thu đạt 240 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 19 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt từ 7 – 8%. Cơ sở để HVC đặt ra mục tiêu như vậy là do, khối lượng thực hiện các dự án còn dang dở của năm 2016 còn khá nhiều và các dự án mới như The Harmony – Vinhomes Riverside, Vinpearl Hội An, Sun World Hạ Long Complex, Mường Thanh – Nghệ An, Đảo Vũ Yên – Tp. Hải Phòng… được ký mới năm 2017 tạo cơ sở vững chắc cho kết quả kinh doanh năm 2017 của HVC.

Mục tiêu lên sàn để nâng tầm thương hiệu, kết nối các đối tác trong và ngoài nước nhằm phát triển thương hiệu HVC ngày càng vững mạnh. Công ty đã tiến hành đại chúng hóa để hiện thực mục tiêu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Với đội ngũ lãnh đạo trẻ, nhiệt huyết và có tâm với nghề, HVC ngày càng thể hiện được thương hiệu trong lĩnh vực mà Công ty tham gia. Tại thị trường Việt Nam, HVC tự hào là một trong những Công ty hàng đầu về thiết kế công nghệ, cung cấp lắp đặt các thiết bị vui chơi giải trí cao cấp.

Bên cạnh đó, HVC đang từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng trong lĩnh vực cơ điện tại thị trường Việt Nam qua hàng loạt các dự án như: Vinhome Riverside, Vinmart – Vincom Hà Tĩnh, The Harmony, Vinhomes Imperial Hải Phòng,…