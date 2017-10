Công ty vừa thâu tóm 82% cổ phần của Foody đang rục rịch niêm yết sàn Mỹ

Bản cáo bạch niêm yết vừa được Sea Limited công bố đã cho thấy bước tiến cuối cùng của doanh nghiệp này lên sàn chứng khoán Mỹ. Sea Limited là Tập đoàn tiêu dùng trực tuyến của Singapore và hiện hoạt động kinh doanh của họ đã mở rộng khắp Đông Nam Á.

Theo bản cáo bạch do liên danh tư vấn Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse etc. và Chứng khoán Bản Việt… cung cấp tại thời điểm bắt đầu chương trình tiếp cận nhà đầu tư, Sea Limited dự kiến sẽ phát hành và niêm yết tổng cộng 49,69 triệu ADSs (American Depositary Shares) trên sàn chứng khoán New York với mã SE.

Sea Limited được đánh giá là một công ty tăng trưởng nhanh ở Đông Nam Á với sự hiện diện hiện có ở Việt Nam, Indonesia, Đài Loan, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Singapore. Quy mô dân số của các thị trường này lên đến hơn 585 triệu người. Thị trường của công ty có đến 315 triệu người sử dụng Internet, 237 triệu người sử dụng smartphone…và đây là điểm nhấn quan trọng cho tiềm năng phát triển của công ty.

Hoạt động kinh doanh của Sea bao gồm 3 mảng chính là Garena Digital Entertainment (được biết đến với game Liên Minh Huyền Thoại); Shopee (sàn giao dịch thương mại điện tử); Airpay (ứng dụng Ví điện tử di động cho phép người dùng mua thẻ game, thẻ điện thoại, thanh toán hóa đơn)…

Nếu như năm 2014, doanh thu của công ty đạt hơn 160 triệu USD thì sang năm 2015 doanh thu đã tăng vọt lên 292 triệu USD và đến năm 2016 lại đạt đỉnh cao mới với 345,67 triệu USD trong đó có đóng góp của 2 mảng khác ngoài Digital entertainment tăng lên. 6 tháng đầu năm 2017, công ty đạt doanh thu 195 triệu đô. Là một công ty Startup trong lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến nên dù doanh thu tăng rất mạnh nhưng công ty vẫn đang thua lỗ trong 3 năm trở lại đây.

Với những tiềm năng của mình, Sea Limited cùng các đơn vị tư vấn niêm yết kỳ vọng giá phát hành lần đầu ra công chúng sẽ đạt khoảng 12 đến 14 USD/ cổ phiếu.

Ở Việt Nam, cả 3 lĩnh vực hoạt động đã được công ty triển khai. Mới gần đây, Sea thu hút sự chú ý của giới kinh doanh kể từ sau động thái thâu tóm đến 82% cổ phần của Foody là một Startup nổi danh thành công trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đặt nhà hàng và giao thức ăn ở Việt Nam. Giá trị thương vụ này lên đến 64 triệu USD. Việc thâu tóm Foody giúp Sea mở rộng nền tảng thanh toán Airpay được đưa vào thị trường Việt Nam từ năm 2014.

Trao đổi với chúng tôi, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) là một trong những đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành cho Sea Limited - nhận định các mảng kinh doanh của Sea vẫn nhiều tiềm năng phát triển với tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh có thể đạt trên cơ sở cả gia tăng thị phần và nhờ vào tốc độ tăng trưởng của quy mô thị trường. Trong 5 năm tới CAGR tăng trưởng quy mô thị trường ước tính khoảng 20% / năm cho mảng trò chơi điện tử (Newzoo, Niko Partners), gần 30% cho mảng thương mại điện tử (Frost & Sullivan) và 30% cho mảng thanh toán điện tử (IDC). Cũng theo chứng khoán Bản Việt, VCSC là CTCK Việt Nam duy nhất tham gia bảo lãnh phát hành cho đợt IPO này của Sea và là CTCK Việt Nam đầu tiên tham gia tư vấn bảo lãnh phát hành cho một doanh nghiệp nước ngoài IPO ở TTCK nước ngoài. Việc Sea Limited niêm yết thành công là một trong những cú hích lớn cho các doanh nghiệp Startup, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ trong khu vực khi tiếp cận các thị trường chứng khoán lớn.