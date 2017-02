Constrexim Holdings (CTX): Quý 4 lãi tăng vọt đạt 34 tỷ đồng

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (mã CK: CTX) đã công bố BCTC quý 4/2016 với con số lợi nhuận tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 270 tỷ đồng tăng cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ chủ yếu là do tăng mạnh doanh thu xây dựng (268,5 tỷ đồng), mặc dù giá vốn cũng tăng mạnh nhưng lãi gộp vẫn đạt hơn 73 tỷ đồng tăng mạnh so với con số hơn 7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ hoạt động tài chính cũng biến động mạnh, trong khi doanh thu từ hoạt động này là hơn 68 tỷ đồng thì chi phí tài chính lên tới gần 89 tỷ đồng (do thanh lý các khoản đầu tư là 87 tỷ đồng) trong khi cùng kỳ chỉ phát sinh vài tỷ đồng. Công ty không phát sinh chi phí bán hàng, chi phí QLDN lại ghi âm 840 triệu đồng trong khi cùng kỳ gần 6 tỷ đồng. Mặc dù chịu lỗ từ hoạt động khác gần 22 tỷ đồng CTX vẫn báo lãi ròng 33,75 tỷ đồng trong khi cùng kỳ LNST chỉ đạt 570 triệu đồng.

Với con số lợi nhuận khả quan trong quý 4, lũy kế cả năm 2016 CTX xóa khoản lỗ trong 9 tháng đầu năm và đạt mức lãi ròng 8,7 tỷ đồng giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ hoàn thành được gần 50% kế hoạch LNST cả năm 2016.

Thu Hiền

Theo InfoNet/HNX