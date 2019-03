Coworking là gì và tại sao lại trở nên phổ biến đến vậy?

Những năm gần đây, tại những TP lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng…nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào Coworking Space. Nhiều trung tâm Coworking đã ra đời như Regus, Toong và Up, NakedHub, WeWork hay mới đây là CoGo, Ucommune, JustCo, the Hive…



Đáng chú ý, chỉ khoảng 1 năm gần đây là sự phát triển rầm rộ của CoGo tại Hà Nội với 5 trung tâm có tổng diện tích sàn hơn 10.000m2. Theo kế hoạch sẽ khai trương thêm trung tâm CoGo Sun Ancora Lương Yên, và đơn vị này tiếp tục đánh mạnh vào các doanh nghiệp khi miễn phí 07 tháng thuê văn phòng nếu ký hợp đồng trong tháng 3/2019.

Vậy Coworking là gì? Nhiều định nghĩa cho rằng Coworking là một phong trào, xu hướng ra đời ở San Fransisco năm 2005, hiện đang trở nên phổ biến trên toàn cầu và đang được đánh giá thay thế mô hình văn phòng truyền thống.

Coworking là một phong cách làm việc nơi mọi người chia sẻ một không gian văn phòng có sức chứa cho cả trăm công ty cùng làm việc, sử dung chung các khu vực và trang thiết bị mà các văn phòng riêng sử dụng lãng phí để tối ưu chi phí, nhưng lại vẫn có các không gian độc lập cho từng công ty hoạt động trong coworking. Coworking cũng là nơi mà hàng trăm công ty hoạt động trong đó hàng ngày có các cơ hội gặp gỡ giao lưu với nhau để mở rộng mối quan hệ và cơ hội kinh doanh.

Trên thế giới có nhiều người làm việc tự do tại nhà hay quán café…, coworking là một giải pháp thay thế nhà riêng, quán café hay văn phòng truyền thống, nơi mọi người không cảm thấy bị cô lập và có thể tránh xa phiền nhiễu. Khái niệm coworking này đã giúp hàng triệu người trên thế giới tăng năng suất và kết nối với những người cùng chí hướng. Coworking đã tạo ra các cộng đồng và các giá trị giúp các thành viên phát triển.

Bây giờ chúng ta đã biết định nghĩa cơ bản của coworking là gì, chúng ta hãy hiểu nó theo cách rộng hơn nhiều thông qua các ví dụ.

Coworking dành cho những người làm việc tự do

Người làm việc tự do (freelancer) là người được các công ty khác nhau thuê để thực hiện các nhiệm vụ theo kỹ năng của mình. Những người làm việc tự do thường không có việc làm lâu dài với người thuê và cũng không bị ràng buộc với các điều kiện của họ ngoài phạm vi nhiệm vụ. Họ thường làm việc từ xa cho một tổ chức, một công ty nào đó. Coworking là một sự lựa chọn phù hợp cho những người làm việc tự do.

Không gian làm việc chung phục vụ như một nơi làm việc tuyệt vời cho những người làm việc tự do và hiển nhiên đây là một trong những lựa chọn thay thế tốt nhất cho việc phải làm việc tại nhà hay tại các quán café. Không gian làm việc chung mang đến cho những người làm việc tự do cảm giác sở hữu văn phòng của riêng họ, môi trường làm việc năng động sáng tạo thay cho việc cảm thấy cô độc khi làm việc ở nhà hay ồn ào khi làm việc ở quán cafe, nơi họ có thể tham gia bất cứ lúc nào và làm việc miễn là họ muốn.

Họ có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, giao lưu, hợp tác mới. Làm việc một mình ở nhà có thể mệt mỏi, làm việc ở quán café bạn sẽ không được tập trung. Hơn nữa phiền nhiễu có thể cản trở năng suất của bạn, vì vậy không gian làm việc chung là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn.





Coworking cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các công ty với qui mô nhỏ hay các nhóm nhỏ cũng thích không gian làm việc chung vì đây là những văn phòng tốt nhất mà họ và các thành viên trong nhóm của họ có thể nhận được không chỉ về thiết kế và cơ sở hạ tầng mà còn về giá cả. Hãy tưởng tượng nếu bạn phải đi thuê văn phòng truyền thống, bạn sẽ phải chi thêm bao nhiêu tiền cho việc sửa chữa nó theo ý muốn, chi phí vận hành hàng tháng.

Thay vì thuê một văn phòng truyền thống và phát sinh thêm rất nhiều chi phí, không gian làm việc chung là hình thức văn phòng phục vụ tốt nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Không gian làm việc chung cung cấp các phòng làm việc riêng để đảm bảo tính riêng tư.

Một không gian làm việc chung có thể giúp một doanh nghiệp chỉ việc tập trung vào cốt lõi của công việc kinh doanh của mình để lại các vấn đề về cơ sở hạ tầng, vận hành và vật tư văn phòng cho nhà điều hành coworking.

Các công ty vừa và nhỏ thường có sự tăng giảm nhân sự nhanh chóng và thường xuyên, mỗi khi mở rộng hay co hẹp văn phòng phù hợp với số lượng nhân sự thì lại phát sinh chi phí đầu tư và thanh lý tài sản cố định đã đầu tư để chuyển văn phòng mới, khoản chi phí này không hề nhỏ đối với các công ty vừa và nhỏ. Trong khi tại các coworking thì việc tăng giảm qui mô văn phòng diễn ra rất đơn giản, không phát sinh chi phí đầu tư tài sản và chuyển đổi văn phòng.

Coworking cho các công ty doanh nghiệp tập đoàn lớn

Những ngày này, rất nhiều tập đoàn lớn đang di chuyển vào không gian làm việc chung như Microsoft, Samsung, HSBC, Deutsche Bank, Mercedes Benz Technology Services…. Xu hướng này đang khá phổ biến ở Mỹ, Châu Âu cũng như ở châu Á. Một không gian làm việc chung phù hợp giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như tiền bạc khi tìm kiếm một văn phòng, sửa chữa và quản lý nó.

87% số người được hỏi báo cáo rằng họ gặp các thành viên khác vì các lý do xã hội, với 54% cho biết họ giao tiếp với các thành viên khác sau giờ làm việc hoặc vào cuối tuần. 79% cho biết coworking đã giúp họ mở rộng mối quan hệ. 83% cho rằng họ đã bớt cô đơn kể từ khi tham gia một không gian làm việc chung. 89% cảm thấy hạnh phúc hơn kể từ khi tham gia một không gian làm việc chung 82% số người được hỏi báo cáo rằng coworking đã mở rộng mạng lưới công việc của họ. 80% cho rằng họ đã nhờ đến sự giúp đỡ hoặc hướng dẫn của các thành viên khác trong cộng đồng. 64% cho biết mạng lưới cộng đồng đóng một vai trò quan trọng trong công việc và kinh doanh của họ. .(Nghiên cứu của Harvard Business Review)

Không gian làm việc chung đóng vai trò là văn phòng mới của các tập đoàn lớn. Các tập đoàn mong muốn nhân viên của họ sẽ "bị ảnh hưởng" bởi sự năng động, trẻ trung của nhóm các startup, freelancer, từ đó khơi dậy tinh thần lao động hăng say và tăng cường năng suất lao động

Trước đó mọi người suy nghĩ rằng coworking chỉ phù hợp cho các công ty vừa và nhỏ, nhưng ngày nay suy nghĩ đó đã thay đổi rất nhiều. Tại Wework – coworking lớn nhất thế giới, được định giá 47 tỷ đôla Mỹ - gần 40% doanh thu đến từ các công ty và tập đoàn trị giá tỷ đô thuê văn phòng trong coworking, tỷ lệ này đang tiếp tục tăng trưởng khi mà các tập đoàn lớn ngày càng nhận ra những giá trị mà coworking mang lại.

Nghiên cứu chỉ ra rằng làm việc trong môi trường coworking giúp cho nhân viên làm việc sáng tạo, hiệu quả và năng suất hơn so với môi trường văn phòng truyền thống. Nhân viên có cơ hội mở rộng mối quan hệ, thúc đẩy tính tương tác giữa các thành viên, có cơ hội nâng cao kiến thức, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Coworking tạo ra một cộng đồng những người cùng chí hướng. Ngay cả khi bạn không thích tương tác với người khác, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy một bàn làm việc tốt trong một không gian làm việc chung. Hầu hết tất cả các không gian làm việc chung đều có, trà, cà phê… miễn phí. Vậy bạn cần gì nữa?



Chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về coworking là gì và tại sao các không gian coworking trở nên phổ biến trong những năm gần đây, một xu thế tất yếu đang phát triển mạnh và thay thế dần mô hình văn phòng truyền thống.