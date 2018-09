Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,59% so với tháng trước. Mức này tăng 3,98% so với cùng kỳ và 3,2% so với tháng 12/2017.

CPI bình quân 9 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 3,75%, CPI quý III/2018 tăng 4,14% so với cùng kỳ.

10/11 nhóm hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng chính tăng giá so với tháng 8. Mức tăng với nhóm giáo dục là 5,07%, giao thông 0,82%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống 0,44%.

Các nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, hàng hóa và dịch vụ khảo, thiết bị và đồ dùng gia đình, may mặc, mũ nón và giầy dép, đồ uống và thuốc, văn hóa, gỉải trí và du lịch, thuốc và dịch vụ y tế đều tăng.

Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,08%.

Nguyên nhân làm tăng CPI 9 tháng được Tổng cục Thống kê cho rằng đến từ việc 49 tỉnh thành phố tăng học phí. Theo đó, chỉ số giá nhóm dịch vụ giáo dục tăng 5,75% làm tăng CPI chung 0,3%. Chỉ số giá nhóm giao thông tăng 0,82% làm tăng CPI thảng 9 khoảng 0,08%.

Ngoài ra, giá xăng dầu, gas cũng tăng. Giá xăng tháng 9 tăng bình quân 1,87% so với tháng trước. Giá gas cũng được điều chỉnh tăng trong tháng này.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của mưa lũ làm tăng giá thực phẩm và kỳ nghỉ lễ dài làm tăng giá nhóm dịch vụ ăn uống cũng khiến CPI tăng trong tháng 9.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, lạm phát cơ bản tháng 9 tăng 0,14% so với tháng trước, tăng 1,61% so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 1,41% so với cùng kỳ năm 2017.