CTCK nhận định thị trường 05/05: Điểm bán cho các vị thế trading ngắn hạn

CTCK BSC

Đà tăng của cổ phiếu VNM, và một số trụ đỡ khác của thị trường, cùng sự dẫn dắt nhịp tăng tích cực từ nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng khiến chỉ số thị trường vượt mốc kháng cự nhạy cảm 720 khá nhanh chóng trong phiên hôm nay, kèm thanh khoản thị trường duy trì tăng. Dòng tiền trong ngắn hạn đang đều đặn luân chuyển giữa các nhóm ngành và giữa các cổ phiếu tuân theo quy mô vốn hóa. Độ rộng thị trường cũng được cải thiện khi mà số lượng mã tăng điểm áp đảo, biên độ thị trường cũng biến động mạnh khi chứng kiến áp lực bán sàn xảy ra ở một số mã cổ phiếu đơn lẻ theo nhóm ngành, cũng như lực cầu mạnh đẩy các mã cổ phiếu đạt trần nhanh chóng trong phiên kèm thanh khoản lớn.

Trên hết, dòng tiền vẫn ở lại thị trường và xu hướng thị trường cũng xác nhận một xu hướng hồi phục, thị trường bước sang một nền giá an toàn hơn hỗ trợ quanh mốc 720 điểm. Nhà đầu tư tận dụng những nhịp điều chỉnh của thị trường, tăng tỷ trọng những mã cổ phiếu cơ bản theo Kết quả hoạt động kinh doanh ở các mức giá hợp lý hơn, nhà đầu tư ngắn hạn có thể tham gia thị trường theo sự luân chuyển của dòng tiền thị trường đến các nhóm ngành.

CTCK Rồng Việt

Thanh khoản thị trường gây chú ý trong phiên hôm nay khi GTGD khớp lệnh tăng mạnh lên 4.168 tỷ đồng (+8,3%), trong đó nổi bật nhất là thanh khoản tăng vọt của HAG. Dòng tiền chảy mạnh vào bộ đôi HAG và HNG bất chấp thông tin lỗ ròng công ty mẹ tăng từ 1.020 tỷ đồng lên 1.115 tỷ đồng sau khi kiểm toán. Nhà đầu tư dường như quan tâm đến việc tái cấu trúc nợ của HAG (chuyển đổi 20 triệu cổ phiếu HNG cho Temasek) hơn là những thay đổi nhỏ này. Đến cuối ngày, HAG tiếp tục đính chính lỗ công ty mẹ lên 1.136 tỷ đồng. Tuy nhiên, có thể điều này cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quyết định hiện tại của các nhà đầu tư.

TCM cũng gây chú ý sau khi tăng mạnh kể từ phiên hôm thứ 6 vừa rồi. Chuyên viên ngành Dệt may cho rằng diễn biến này có thể liên quan đến lợi nhuận đột biến của TCM trong tháng 04 (~1 triệu USD) do TCM chuyển nhượng xong dự án KCN Xuyên Á (Long An). Nếu loại đi lợi nhuận đột biến, LNST của TCM lũy kế đến tháng 04 sẽ ở mức 60 tỷ, vẫn theo sát kế hoạch lãi ròng 178 tỷ trong năm 2017.

Hàng loạt thông tin tích cực đã hỗ trợ tốt thị trường trong những ngày đầu tháng 05. Khối ngoại quay lại mua ròng cùng với thanh khoản cao đều là những tín hiệu tích cực cho thị trường ở thời điểm hiện tại.

CTCK Sài Gòn Hà Nội - SHS

Trong điều kiện thị trường hiện tại, xu hướng chính của VN-Index trong phiên 5/5 nhiều khả năng tiếp tục là tăng điểm, với mục tiêu tiếp theo là ngưỡng tâm lý 725 điểm, nhưng rủi ro điều chỉnh cũng tăng nhẹ, với vùng hỗ trợ trong khoảng 714 - 719 điểm.

Nhà đầu tư ngắn hạn đã mua cổ phiếu trong 4 phiên trở lại đây và đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể chốt lời một phần danh mục khi thị trường tiệm cận mốc kháng cự mang tính tâm lý 725 điểm và tận dụng những nhịp điều chỉnh để mua lại cổ phiếu. Nhà đầu tư trung hạn đã mua cổ phiếu trong 3 phiên gần đây tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và có thể tận dụng những nhịp giảm điểm để tích lũy thêm.

CTCK Bảo Việt - BVSC

Sau nhịp tăng điểm kéo dài 5 phiên liên tiếp, chỉ số VN30 đang tiệm cận vùng kháng cự quan trọng tại 685-690 điểm. Đây là vùng kháng cự mạnh và mang tính ranh giới cho khả năng vượt đỉnh trung hạn tại 702 điểm.

Đây cũng được xem là điểm bán cho các vị thế trading ngắn hạn, hoặc giảm tỷ trọng xuống dưới mức trung bình cho các vị thế trung hạn (áp dụng cho nhà đầu tư vẫn còn nắm giữ tỷ trọng quá cao).

Nhật Sự

Theo Trí thức trẻ