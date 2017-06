CTCK nhận định thị trường 05/06: Không cần thiết phải bán danh mục

CTCK BSC

Thanh khoản thị trường vẫn chưa thực sự khả quan hơn khi giá trị giao dịch vẫn đang trong trạng thái suy yếu dần. Dòng tiền thị trường cũng tham gia lại đối với một số mã cổ phiếu trong xu hướng hồi phục sau áp lực điều chỉnh trong tuần, tuy nhiên thanh khoản lại hết sức khiêm tốn. Ở chiều ngược lại, áp lực bán đối với những mã cổ phiếu vốn hóa lớn vai trò trụ đỡ thị trường lại đang có phần gia tăng thêm.

Chính thức mất nền tảng tích lũy trên 740 điểm hình thành trong 2 tuần qua, tuy nhiên chỉ số VN-index vẫn đang nhận được sự hỗ trợ của đường trung bình ngắn hạn MA(15). Thị trường đang trong vùng vận động rủi ro hơn trước sự suy giảm của yếu tố thanh khoản cũng như dòng tiền vẫn đang có xu hướng thoát khỏi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong hoạt động giao dịch ở những phiên tới đây, nhà đầu tư hạn chế tham gia những mã cổ phiếu có yếu tố thị trường khi dòng tiền thị trường chưa thực sự được cải thiện, rủi ro thị trường chung có thể tạo áp lực đưa chỉ số VN-index quay lại vùng hỗ trợ thấp hơn, khu vực 730 điểm.

CTCK MBS

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng trên HSX với giá trị 29,31 tỷ đồng. Cụ thể, họ mua ròng các mã như HPG (+44,62 tỷ), VNM (+20,13 tỷ), KBC (+9,95 tỷ), BMP (+8,39 tỷ), DXG (+5,99 tỷ), VCB (+4,91 tỷ),…Ở chiều ngược lại, họ bán ròng các mã như NVL (-36,85 tỷ), KDC (-11,62 tỷ), VIC (-11,53 tỷ), SKG (-10,19 tỷ), GAS (-9,68 tỷ),…Trên HNX, khối ngoại cũng mua ròng với giá trị 1,94 tỷ đồng và mua ròng các mã như SHS (+1,61 tỷ), IVS (+1,35 tỷ), KKC (+0,74 tỷ). Về mặt kỹ thuật, các chỉ số đã hồi phục trở lại sau các phiên chịu áp lực chốt lời ngắn hạn cho thấy sự phân hóa mạnh hiện nay. Trong phiên tới, các chỉ số có thể dao động tích lũy quanh vùng 740-745 điểm với VN-Index và 93-94 điểm với HNX-Index.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư đã cơ cấu danh mục theo hướng chốt lời các cổ phiếu đã tăng mạnh thời gian qua và có thể cân nhắc canh mua trở lại với các cổ phiếu cơ bản tốt chưa tăng giá nhiều hoặc các cổ phiếu đã có sự điều chỉnh giá phù hợp.

CTCK Rồng Việt

Chúng tôi đã đưa ra 4 lý do để suy đoán khả năng nhiều mã có margin chạm ngưỡng và phải hạ tỷ trọng margin. Theo quan sát, các mã này chủ yếu nằm ở nhóm mid và penny cap nên tác động trên diện rộng chỉ số có thể đến từ phản ứng hơi thái quá của nhà đầu tư. Khả năng thị trường vẫn còn tiếp tục trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn nhưng không giảm sâu. Do đó nhà đầu tư không cần thiết phải bán phần lớn danh mục, thay vào đó ưu tiên hạ tỷ lệ margin để đảm bảo an toàn.

FTSE Vietnam Index đã thêm 2 cổ phiếu Việt Nam vào rổ chỉ số, bao gồm Novaland (NVL) và Sacombank (STB). Đồng thời, 3 cổ phiếu cũng bị loại ra là BVH, NT2 và HAG. NT2 và BVH đã nằm trong dự báo nhưng HAG là một trường hợp hơi bất ngờ. Theo số liệu hiện tại, quỹ Db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF có thể sẽ bán ra hơn 10 triệu cổ phiếu HAG trong vòng 2 tuần giao dịch sắp tới.

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – IVS

Một số cổ phiếu tăng nóng sau nhịp điều chỉnh đã tăng nhẹ trở lại như HCM, REE, SSI ... trong khi KLGD ở mức thấp. Điều đó kỳ vọng rằng nhịp hồi phục còn diễn ra thêm 1-2 phiên nữa nhưng chừng đó là đủ để giúp VN-Index nhích ra khỏi vùng điều chỉnh. Thực tế với phiên tăng này chưa thể đảm bảo rằng thị trường sẽ không quay đầu giảm tiếp. IVS chờ đợi và quan sát sự vấn động tiếp theo của dòng tiền. IVS vẫn tin rằng những cổ phiếu cơ bản, tăng giá thấp là điểm đến tiếp theo kể cả khi VN-Index điều chỉnh nhẹ.

CTCK Bản Việt

Chỉ số VN-Index giảm điểm kèm theo thanh khoản yếu cho thấy sự thận trọng của thị trường trong ngày cuối tuần. Kèm theo đó là sự luân chuyển dòng tiền từ nhóm vốn hóa lớn sang các cổ phiếu đầu cơ.

Tín hiệu kỹ thuật của nhóm cổ phiếu đầu cơ và sàn HNX chuyển sang tích cực, tuy nhiên thanh khoản kém cho thấy một phần dòng tiền chốt lời cổ phiếu cơ bản đang tiếp tục chuyển sang đầu cơ, nhưng cũng có một bộ phận đứng ngoài thị trường chờ cơ hội mới.

Dự báo, thị trường sẽ tiếp tục đi ngang biên độ hẹp trước khi thể hiện xu hướng rõ rệt, với xác suất đi xuống cao. Các mã đầu cơ sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền với kỳ vọng về KQKD Q2.

Nhật Sự

Theo Trí thức trẻ