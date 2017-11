CTCK nhận định thị trường 07/11: Hưởng lợi từ Vincom Retail

CTCK VCBS

Bất chấp mức giảm mạnh của cổ phiếu ROS, thị trường đã có phiên giao dịch đầu tuần khá tích cực. Cụ thể, trong phiên sáng, chỉ số dao động với biên độ lớn khi cổ phiếu ROS và PLX điều chỉnh. Tuy nhiên, bộ đôi VNM và GAS vẫn giúp chỉ số duy trì được sắc xanh trong suốt phiên. Sang phiên chiều, bên cạnh sự dẫn dắt của nhóm Ngân hàng, độ rộng thị trường liên tục mở rộng đặc biệt khi các cổ phiếu giảm khá trong giai đoạn vừa qua có dấu hiệu hồi phục. Thanh khoản thị trường tăng mạnh về giá trị giao dịch với lượng giao dịch thỏa thuận lớn cổ phiếu TRA. Tuy nhiên, nếu loại bỏ lượng giao dịch trên, thanh khoản thị trường vẫn tăng cho thấy tâm lý giao dịch tích cực hơn từ phía nhà đầu tư. Số cổ phiếu tăng điểm vẫn đang áp đảo cổ phiếu giảm điểm.

Về phía vốn hóa, dù nhóm vốn hóa lớn vẫn duy trì ảnh hưởng lớn lên chỉ số chung, tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay thuộc nhóm trung bình với các đại diện như HBC, HSG, PNJ, REE,... Áp lực bán mạnh đi kèm với việc giá giảm sâu trong tuần trước khiến các cổ phiếu này bật tăng mạnh trở lại ngay khi lực cầu bắt đáy được kích hoạt. Ở nhóm vốn hóa lớn, hiện tượng phân cực xảy ra khi ROS và PLX giảm sâu trong khi hầu hết các cổ phiếu còn lại ghi nhận sắc xanh. Theo nhóm ngành, hầu hết các nhóm ngành đều tăng trưởng trong phiên hôm nay. Nhóm Ngân hàng đã lấy lại vai trò dẫn dắt với các đại diện như CTG, VCB, BID, MBB,… Trong khi đó, nhóm Dầu khí duy trì đà tăng với thông tin tích cực về đà hồi phục của giá dầu.

Ở một diễn biến khác, cổ phiếu VRE (Vincom Retail) đã tăng hết biên độ trong ngày chào sàn HSX với khối lượng khớp lệnh khiêm tốn. Ngoài ra ngày 8/11 tới đây, tiếp diễn xu hướng niêm yết mới của hàng loạt cổ phiếu trong năm 2017, HSX cũng sẽ chào đón thêm cổ phiếu PME với giá tham chiếu 68.000 đồng.

Chỉ số áp sát ngưỡng 850 điểm với đà tăng đồng loạt tại nhiều nhóm cổ phiếu trong phiên đầu tuần. Việc các nhóm các cổ phiếu trụ cột vẫn luân phiên dẫn dắt thị trường và có sức lan tỏa là yếu tố tích cực hôm nay. Đồng thời, dòng tiền vẫn cho thấy các dấu hiệu tích cực xác nhận xu hướng tăng trung hạn tiếp diễn khi khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, chúng tôi nhận định các nhịp rung lắc vẫn có thể xảy ra khi VN Index tiếp cận vùng 850 điểm trước khi xác lập mặt bằng giá mới. Khi mùa công bố kết quả kinh doanh Quý 3 đang dần đi qua, nhà đầu tư được khuyến nghị chọn lọc kỹ lưỡng các cổ phiếu duy trì trong danh mục và có các chiến lược hợp lý với từng nhóm cổ phiếu.

CTCK VPBS

VN-Index: Áp lực chốt lời ngắn hạn do lượng bắt đáy giá rẻ về tài khoản có thể khiến chỉ số này rung lắc nhẹ quanh mức 850 điểm trong phiên tới. HNX-Index: Tiếp tục hồi phục.

Chiến lược giao dịch: Tiếp tục giải ngân vào các mã triển vọng tốt trong quý 4/2017 – quý 1/2018.

CTCK BSC

Phiên giao dịch đầu tuần đã diễn ra tương đối tích cực với sự tăng điểm trên diện rộng. Hạt nhân chủ yếu là các mã cổ phiếu có vốn hóa lớn, và một số mã cơ bản tốt đang dần phục hồi sau nhiều phiên giảm điểm sâu như HBC, MWG, PNJ. Tuy nhiên, thanh khoản của thị trường vẫn chưa có sự gia tăng đã phản ánh tâm lý thận trọng chung của nhà đầu tư.

Nhìn chung, dòng tiền hôm qua đang có sự luân chuyển trong các nhóm ngành và tập trung nhiều hơn tại ngành Dầu khí cũng như một số mã cổ phiếu đơn lẻ. Với lực đỡ mạnh mẽ từ các Blue-chips, VN-Index đang hướng tới các mốc cao hơn nữa và ngắn hạn nhất là ngưỡng kháng cự 850 điểm. Tuy nhiên cũng khuyến nghị các nhà đầu tư không nên sốt ruột mua cổ phiếu với giá cao vì thanh khoản đang giữ ở mức trung bình.

CTCK Rồng Việt

Nhiều nhóm ngành hôm qua có kết quả giao dịch khá tốt, kể cả những nhóm đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh như săm lốp. Việc nhóm săm lốp thu hút dòng tiền theo chúng tôi không hoàn toàn do thị trường chung quá hưng phấn. Có thể nhà đầu tư đang kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 4 sẽ lạc quan hơn so với 3 quý trước dựa trên diễn biến giá cao su thuận lợi (Hiện tại, giá cao su đã giảm khoảng 30% so với mức giá đỉnh đầu năm).

Phiên giao dịch hôm qua cũng khá đặc biệt với sự chào sàn của VRE. Không ngoài kỳ vọng, “con cưng” của VIC đã tăng trần lên 40.550 đồng/cp ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, với dư mua giá trần hơn 11 triệu cổ phiếu. Ở tại mức giá này, vốn hóa của VRE đạt hơn 77.000 tỷ đồng và lớn thứ 8 trên sàn HSX. Ngày 07/11, VRE sẽ được thêm vào các rổ tính chỉ số chung, và với vốn hóa lớn, VN-Index được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ đà tăng giá của cổ phiếu này.