CTCK nhận định thị trường 23/06: Dòng tiền đang tạo nên những cơ hội ngắn hạn

CTCK BSC

Trước áp lực bán ra từ nhóm cổ phiếu Ngân hàng và phần lớn nhóm cổ phiếu VN30 trong phiên hôm nay khiến điểm số thị trường duy trì xu hướng giảm trong suốt phiên giao dịch. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu thoát khỏi thị trường, tiếp tục tìm đến nhóm cổ phiếu cơ bản đơn lẻ có tác động tốt từ yếu tố thông tin. Điểm số chung điều chỉnh nhưng phần đông số mã cổ phiếu tăng điểm trong phiên đang chiếm ưu thế và thanh khoản thị trường đang có sự phân bổ đồng đều hơn là chỉ tập trung vào một số cổ phiếu Bluechips trong những phiên trước đó.

Chỉ số VN-index đang gặp trở ngại từ kênh trên của xu hướng tăng hình thành từ đầu năm nay, kháng cự tại 770 điểm, dù vậy, dòng tiền thị trường thoát khỏi dòng Ngân hàng nhưng lại đang tạo nên những cơ hội ngắn hạn cho phần còn lại của thị trường.

CTCK Rồng Việt

Một vài mã tăng trong VN30 đang có câu chuyện và yếu tố hỗ trợ riêng. Trong số các mã tăng hôm nay, có FPT đang được hỗ trợ bởi thông tin KQKD tháng 5. Cụ thể theo thông tin từ FPT, kết thúc 5 tháng đầu năm 2017, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 16.366 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 103% kế hoạch lũy kế 5 tháng. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.166 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tương đương 107% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế đạt 977 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Ngoài FPT, thì HAG, HNG và MWG cũng là bộ ba gây chú ý. Thông tin về việc hợp tác giữa HNG với MWG để đưa sản phẩm trái cây phân phối qua chuỗi Bách Hoa Xanh tạo hiệu ứng tốt. Câu chuyện trái cây của HNG đang tạo hy vọng cho nhà đầu tư vào một sự thay đổi về hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp trong khi Bách Hóa Xanh cũng đang được MWG đầu tư rất kỹ và xem như một con át chủ bài trong thời gian sắp tới trong hoạt động bán lẻ của mình.

Thị trường không có nhóm trụ dẫn dắt nên không có diễn biến rõ rệt. Như hôm nay, sự phân hóa diễn ra ở large-cap, đồng thời dòng tiền cũng tìm về nhóm mid-cap. Nhà đầu tư có sự chọc lọc, tham gia vào những cổ phiếu có triển vọng cụ thể, có nền tảng cơ bản hỗ trợ nên dù chỉ số không có xu hướng tích cực rõ ràng thì tâm lý vẫn khá vững. Đây là một tín hiệu tốt trong bối cảnh chỉ số bị ảnh hưởng cục bộ bởi nhóm ngân hàng hay lẻ tẻ vài mã large-cap khác.

CTCK VCBS

Áp lực chốt lời vẫn chưa chấm dứt tại các nhóm Ngân hàng, Dầu khí và Khoáng sản. Ở chiều ngược lại, sắc xanh được ghi nhận tại nhóm Chứng khoán và Bảo hiểm. Trong một phiên giao dịch mà phần đông các cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực giảm thì điểm sáng lại thuộc về một số cổ phiếu vốn hóa trung bình như TCM, HAX, PNJ, … khi các cổ phiếu này giúp chỉ số không giảm quá sâu.

Trong bối cảnh chưa nhóm ngành nào thực sự nổi bật để thay thế vai trò dẫn dắt của nhóm Ngân hàng trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn của nhóm này, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục đón nhận các nhịp rung lắc. Tuy vậy, khi (1) xu hướng tăng vẫn chưa chấm dứt, (2) khối ngoại vẫn đang duy trì đà giải ngân trên thị trường và (3) đặc biệt là kỳ công bố kết quả kinh doanh Quý 2 đang đến gần, nhà đầu tư vẫn có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao và có thể cân nhắc tái cơ cấu danh mục hướng đến các nhóm cổ phiếu có triển vọng kinh doanh sáng trong Quý 2 cũng như cả năm 2017.

CTCK FPT - FPTS

Nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục giữ ổn định danh mục do đà tăng của VN-Index vẫn được bảo toàn trong kênh tăng giá ngắn – trung hạn.

Nhà đầu tư phòng vệ có thể cân nhắc nâng cao tỷ trọng tiền mặt, cũng như các tiêu chuẩn an toàn khi lựa chọn cổ phiếu trong giai đoạn này.

Đối với các nhà đầu tư ưa thích lướt sóng, dòng phân bón sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhờ những tín hiệu tích cực trên đồ thị có được sau phiên 22/6.

CTCK Đầu tư Việt Nam – IVS

Với việc nhóm cổ phiếu dẫn dắt là ngân hàng đang chịu áp lực chốt lời, trong khi thông tin kết quả kinh doanh chưa có, có nghĩa là thị trường đang có một khoảng trống thông tin. Vì thế, VN-Index sẽ khó có thể tiếp tục tăng, mà khả năng sẽ duy trì vùng này.

Tuy nhiên, nhà đầu tư nên tập trung sự chú ý của mình vào những cổ phiếu tiềm năng hơn là vào VN-Index lúc này. Cho dù thị trường biến động không nhiều, nhưng dòng tiền vẫn sẽ giúp cho nhiều cổ phiếu tiếp tục tăng mạnh.

Nhật Sự

Theo Trí thức trẻ