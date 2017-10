Cư dân Artemis tưng bừng đón tân gia

Ngày 1/10/2017, Công ty cổ phần ACC Thăng Long chính thức thực hiện bàn giao chìa khóa căn hộ cho khách mua nhà Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo ông Đỗ Xuân Bình – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần ACC Thăng Long, Dự án trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp Artemis khởi công quý IV/2015, trên diện tích 8.956m2. Dự án đã chính thức khai trương, phục vụ khách hàng và cư dân từ tháng 5 năm 2017. Bên cạnh đó, dự án còn cung cấp 365 căn hộ cao cấp đến thời điểm hiện tại đang lần lượt bàn giao đến tận tay khách hàng.

Trong niềm vui đoàn viên, chủ nhân của Artemis tự hào với cộng đồng dân cư thành đạt, với không gian sống thoáng đãng, tiện nghi ngay giữa trung tâm thành phố. Dự án được thiết kế theo xu hướng không gian sống xanh như nhiều dự án hạng A đẳng cấp nhưng vẫn chan hoà cùng với thiên nhiên, tạo cảm giác tươi mát tràn đầy năng lượng, giúp khách hàng nhanh chóng lấy lại cảm hứng mới sau những giờ lao động căng thẳng.

Artemis còn ghi điểm trong mắt những khách hàng khó tính nhất với nội thất hoàn hảo từ các thương hiệu lớn uy tín trên thế giới về lĩnh vực nội thất như Toshiba, Hitachi, ToTo, Daikin…được thi công tỉ mỉ và trau chuốt.

Là “đứa con đầu lòng” mang nhiều tâm huyết của ACC Thăng Long, từ những ngày đầu lên ý tưởng, dự án Artemis đã được lựa chọn những đơn vị có tên tuổi trong và ngoài nước đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng. Đó là đơn vị thi công xây dựng Delta, quản lý dự án- tư vấn giám sát bởi Công ty TNHH Artelia (cộng hòa Pháp), thiết kế mặt đứng bởi Công ty TNHH PTW (Australia), tài trợ vốn, bảo lãnh tiến độ bởi Ngân hàng SeaBank.

“Để có kết quả như quý vị nhìn thấy ngày hôm nay, chúng tôi đã dành tất cả tâm huyết, sức lực và tình cảm của mình với mong muốn để cư dân hưởng thụ một cuộc sống an cư, được hưởng thụ đầy đủ tiện ích và dịch vụ, thuận tiện di chuyển đến các trung tâm văn hóa, hành chính, thể thao,… của Thủ đô. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực từng ngày để đưa dự án “4 mặt tiền” duy nhất tại Hà Nội trở thành một trong những công trình đẹp nhất cho Thành phố”, ông Bình chia sẻ.

Cùng với chương trình bàn giao nhà trong tháng 9/2017, để tạo mối liên kết bền chặt với khách hàng, từ 15/8/2017, Công ty cổ phần ACC Thăng Long – chủ đầu tư Dự án Artemis thực hiện chính sách chiết khấu cho khách hàng từ 18/30%/tổng GTCH cho những khách hàng thanh toán sớm đến 95% (trừ trực tiếp vào giá bán).

Cùng với đó, khách hàng sẽ được tặng thêm xe Honda SH125 trị giá 75 triệu (có thể trừ trực tiếp và giá bán căn hộ); Tặng thẻ VIP bể bơi và xông hơi 1 năm, tập Gym 1 năm trị giá khoảng 15 triệu, miễn phí gói hợp đồng dịch vụ quản lý 3 năm trị giá khoảng 45 triệu đồng và nhiều món quà hấp dẫn khác, đưa tổng giá trị gói khuyến mại này lên đến 350 triệu đồng. Chương trình là cơ hội sở hữu những căn hộ hiếm hoi khu vực trung tâm thành phố với mức giá bán lý tưởng.

Với đường Trường Chinh mở rộng sẽ được thông toàn tuyến trong tương lai gần, cư dân tại Artemis sẽ trọn vẹn niềm vui với tuyến phố sầm uất, giao thương thông thoáng, hạ tầng đồng bộ cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đến thời điểm hiện tại, Tổ hợp hợp trung tâm thương mại – văn phòng – căn hộ cao cấp Artemis là dự án duy nhất có 4 mặt tiền đường giữa lòng Hà Nội. Dự án tọa lạc trên những trục đường được xem là huyết mạch, vai trò quan trọng về giao thông, kinh tế và văn minh đô thị của Thủ đô như: 2 mặt đường Lê Trọng Tấn (hiện là con đường mẫu của thủ đô), đường Tôn Thất Tùng và con đường cách mạng Trường Trinh.

Artemis được thiết kế theo mô hình một tòa nhà phức hợp gồm 3 tầng hầm, 7 tầng thương mại, văn phòng và 18 tầng căn hộ hoàn thiện. Bên trong tòa nhà được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại đến từng phòng chức năng trong căn hộ, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Hệ thống an ninh được chú trọng, giám sát ngay từ bên ngoài tòa nhà, sảnh căn hộ, các hành lang thông qua nhân viên an ninh và hệ thống camera giám sát 24/7...

Hotline phòng bán hàng CĐT: 0908 765 468 - 0911 422 911.