Cư dân TNR Goldmark City căng băng rôn đòi chủ đầu tư xây tường rào

Theo phản ánh của cư dân dự án Goldmark City (tại 136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) , dù đã nhận bàn giao nhà từ đầu năm 2017 nhưng đến nay chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại quảng cáo xây dựng Địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) vẫn không thực hiện lời cam kết xây tường rào bao quanh dự án.

Cụ thể theo cư dân, tại công văn 129/2016/CV-VH ký ngày 30/6/2016, chủ đầu tư đã khẳng định “Dự án có hàng rào ngăn cách với khu dân cư bên ngoài, dự kiến cao khoảng 4 – 5 mét”. Đến ngày 15/9/2017, bà Lưu Huyền Trang được giới thiệu là Giám Đốc ban quản lý Việt Hân tiếp tục khẳng định với cư dân hàng rào có phê duyệt nhưng chủ đầu tư chưa xây được.

"Tuy nhiên đến nay, dù cư dân đã yêu cầu rất nhiều lần nhưng chủ đầu tư vẫn không xây dựng. Việc không xây rào ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự trong khu dân cư. Điển hình là, rất nhiều cư dân không thuộc dự án thường xuyên ra vào sử dụng chung tiện ích tại quảng trường khiến cư dân và con em không có chỗ chơi", cư dân phản ánh trong văn bản gửi đến chúng tôi.

Sau nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư nhưng không có kết quả, bắt đầu từ ngày 18/12 đến nay nhiều cư dân chung cư Goldmark City đã căng băng rôn trên khắp căn hộ của các tòa nhà với những dòng chữ như "Chủ đầu tư TNR Gold Goldmark City lừa dối khách hàng" để thúc ép chủ đầu tư thực hiện lời hứa.

Trước vấn đề tồn này, trả lời chúng tôi ông Bùi Quang Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Việt Hân chủ đầu tư Goldmark City khẳng định hiện nay Công ty Việt Hân đã báo cáo các cấp có thẩm quyền về việc xây dựng tường rào nhằm bảo vệ ranh giới đất của Dự án chống lấn chiếm và tăng cường an ninh, tạo mỹ quan đô thị và hiện tại đang chờ kết quả cuối cùng từ cơ quan chức năng.

"Theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2003, các Nghị định, thông tư hướng dẫn, các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2003 và Quyết định 04/2010/QĐ-UBND của UBND Tp.Hà Nội thì dự án Goldmark City thuộc diện được miễn phép xây dựng do đó toàn bộ các công trình và hạng mục công trình của dự án được miễn cấp phép xây dựng theo quy định.

Trong thời gian qua khi thực hiện xây dựng tường rào bảo vệ ranh giới đất được giao của Dự án nhằm chống lấn chiếm, trước các kiến nghị và phản ứng của các hộ dân liền kề với dự án, UBND quận Bắc Từ Liêm có yêu cầu công ty Việt Hân tạm dừng thi công và thực hiện xin phép bổ sung phần tường rào này. Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của quận Bắc Từ Liêm, Công ty Việt Hân đang báo cáo các cấp có thẩm quyền về việc xây dựng tường rào nhằm bảo vệ ranh giới đất của Dự án chống lấn chiếm và tăng cường an ninh, tạo mỹ quan đô thị", ông Tuấn khẳng định.

Ngoài vấn đề tường rào, các cư dân tại đây cũng cho rằng hiện nay chủ đầu tư đang có dấu hiệu xây dựng sai phép tại khu C. Cụ thể, theo các tài liệu cư dân cung cấp khi bán các căn hộ vào thời điểm năm 2015, chủ đầu tư quảng cáo Khu C – Tòa Trung Tâm Thương Mại, Văn Phòng và Dịch Vụ (Gọi tắt là TTTM) sẽ được xây dựng tổng chiều cao không quá 5 tầng. Tuy nhiên, hiện nay Công ty Việt Hân đang xây dựng Khu C với chiều cao 40 tầng.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Việt Hân khẳng định khu Nhà ở, văn phòng và Dịch vụ khu C, tại dự án TNR Goldmark City được Quy hoạch số tầng Khu C cao 40 tầng được thể hiện tại các văn bản: Quyết định của UBND thành phố Hà Nội số 2106/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án; Văn bản của Sở QHKT Hà Nội số 2706/QHKT-P1 ngày 23/8/2010 chấp thuận phương án kiến trúc sơ bộ; Văn bản của Sở Quy hoạch Kiến trúc số 5638/QHKT-PAKT- P8 ngày 01/12/2015 về việc chấp thuận phương án kiến trúc điều chỉnh cơ cấu căn hộ dự án; Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội số 412/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 về việc phê duyệt cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ tại dự án.

"Như vậy quy mô công trình Khu C chiều cao 40 tầng đã được các Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước có thẩm quyền phê duyệt từ năm 2010. Tại thời điểm các khách hàng ký kết Hợp đồng mua bán hay đặt cọc mua căn hộ, các thông tin liên quan tới dự án CĐT đã công bố rõ, trong đó có Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở - Văn phòng -Dịch vụ tại dự án TNR Goldmark City. Việc một số khách hàng hiểu khu C cao 5 tầng là do nắm thông tin chưa chính xác về khối đế 5 tầng thương mại của dự án chứ không phải chiều cao của tòa C", ông Tuấn Khẳng định.

Trong bối cảnh mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và cư dân vẫn chưa được giải quyết triệt để, Tổng giám đốc Công ty Việt Hân nhận trách nhiệm: "Chúng tôi hiểu là với một dự án mới đi vào vận hành không tránh khỏi thiếu sót về dịch vụ. Đối với các khúc mắc hiện nay chúng tôi mong muốn cư dân hợp tác, thiện chí đối thoại để cùng tìm giải pháp cho vấn đề này đúng luật, hợp tình hợp lý.