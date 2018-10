Cú hích hạ tầng đẩy giá đất Bà Rịa Vũng Tàu lên cao?

Nhiều chủ đầu tư đang ồ ạt đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu

Việc các đại gia địa ốc thời gian qua đổ về Bà Rịa – Vũng Tàu để săn quỹ đất đang khiến cho thị trường bất động sản ở đây ngày càng trở nên sôi động.

Công ty CP Bất động sản G+ (đơn vị phân phối độc quyền) cho biết đã bán hầu hết các căn hộ trong dự án Diamond Sea với mức giá cao.

Mới đây nhất, Công ty TNHH VK LAND cũng vừa giao dịch thành công một dự án có quy mô gần 10 ha ngay trung tâm thành phố Bà Rịa. Quỹ đất ấy Công ty VK LAND phát triển thành khu dân cư Bari City và Villas Lê Trọng Tấn được giới đầu tư đánh giá là một trong những khu dân cư có tiến độ thi công nhanh và hạ tầng hoàn thiện

Ấn tượng hơn nữa theo báo cáo số liệu từ G+ nhà phân phối độc quyền KDC Bari City đã bán hết toàn bộ các nền và bán hơn 40% chỉ sau 1 tuần mở bán KDC VILLAS LÊ TRỌNG TẤN

Không chỉ tọa lạc tại vị trí đẹp mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, mà đây còn là Khu Dân Cư có địa thế phong thủy với thế đất “tựa sơn hướng biển” và có thể đưa vào khai thác ngay do nằm trong khu dân cư hiện hữu với mặt tiền rộng hơn 60m đường nội bộ lên đến 11m chuẩn mực.

Villas Lê Trọng Tấn đang là một trong những thị trường Bất Động Sản tiềm năng cho dòng sản phẩm chất lượng với pháp lý đầy đủ tại thị trường Bà Rịa Vũng Tàu.

Lý giải cho câu hỏi vì sao gần đây giới đầu tư địa ốc đặc biệt quan tâm đến Bà Rịa - Vũng Tàu, các chuyên gia bất động sản cho rằng, sở dĩ có được đều đó là nhờ Bà Rịa - Vũng Tàu luôn hội đủ 8 yếu tố quan trọng để tăng trưởng bền vững.

Mức giá hiện tại đang thấp hơn từ 30 – 50% mức giá xung quanh, dẫn chứng cho điều này chúng tôi đã đi khảo sát thị trường Đồng Nai nới các khu vực rất xa trung tâm và hoang vắng đã giao dịch từ 12 triệu/m2, Cần Giuộc Long An cũng giao dịch xoay quanh từ 10-12 triệu/m2.

Cú hích sân bay Long Thành đẩy giá đất toàn khu vực tăng mạnh trong đó có thị trường TP Bà Rịa chỉ cách 15 phút lái xe nghiễm nhiên theo tiến độ xây dựng sân bay sẽ còn rất nhiều dư địa tăng mạnh.

Xét về hạ tầng, Bà Rịa - Vũng Tàu có vị trí rất chiến lược vì nằm ở cửa ngõ ra biển Đông, tiếp giáp với TP.HCM trong tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam, chỉ cách TP.HCM chưa đầy 100km thông qua tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51 mở rộng. Ngoài ra, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang chuẩn bị đưa vào sử dụng sẽ kết nối toàn khu vực miền Tây với Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu một cách dễ dàng. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đang gấp rút xây dựng và hoàn thiện đẩy giá đất, đặt biệt là đất mặt tiền các đừng xung quanh kết nối với cao tốc tăng mạnh.

Tuy nhiên, theo phân tích của các chủ đầu tư bất động sản, so sánh giữa tiềm năng lợi thế và những gì đang diễn ra, rõ ràng sự phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu là chưa cân xứng. Nhưng, chính khoảng trống chưa cân xứng ấy lại là điểm hấp dẫn đối với những nhà đầu tư và cũng là câu trả lời cho lý do vì sao Bà Rịa - Vũng Tàu gần đây lọt vào tầm ngắm của nhiều doanh nghiệp địa ốc trong việc âm thầm săn quỹ đất.

Đặc biệt, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, đường cao tốc Xuyên Á, sân bay Quốc tế Long Thành… đã thúc đẩy xu hướng đầu tư đón đầu tiềm năng bất động sản ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ta, Bà Rịa - Vũng Tàu còn được quy hoạch để trở thành trung tâm về dầu khí, cảng biển hàng đầu của cả nước, trong đó cảng quốc tế Cái Mép là một trong 19 cảng trên thế giới có đủ khả năng tiếp nhận những tàu siêu lớn. Chưa kể đến việc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức chấp thuận cho xây dựng sân bay Hồ Tràm nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không.

Theo ông Đỗ Hiến vài năm trở lại đây, sức ép tốc độ đô thị hóa tại TP.HCM ngày càng lớn, khiến dân số cơ học không ngừng tăng cao, dẫn đến quỹ đất khan hiếm, cuộc sống đô thị trở nên quá tải. Trong khi đó, thống kê của Chương trình Nhân cư Liên Hiệp Quốc (UN-Habitat) cho thấy, có khoảng 31 triệu cư dân đô thị Việt Nam đang sống trong điều kiện nhà ở chất lượng thấp.

“Thực tế trên đã hình thành nên xu hướng ly tâm trên thị trường địa ốc. Nhiều người, không chỉ với những người có thu nhập thấp, mà ngay cả với những người có thu nhập cao, cũng tiến ra vùng ven TP.HCM an cư để tìm cuộc sống trong lành. Và xu hướng này sẽ còn diễn ra mạnh hơn trong thời gian tới. Đó cũng là lý do vì sao, thời gian gần đây những thị trường bất động sản như Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng gia tăng sức nóng”, ông Hiến chủ tịch hội đồng quản trị công ty G Plus chia sẻ.

