Cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM ùn ứ sau kỳ nghỉ lễ

Kết thúc ngày nghỉ lễ, chiều 2/1, người dân khắp nơi đổ dồn trở về Hà Nội và TP.HCM.

Tình trạng ùn tắc kéo dài hàng km xảy ra tại nút giao Pháp Vân - vành đai 3 (Hà Nội).

Trao đổi với Zing.vn, một cán bộ thanh tra giao thông làm nhiệm vụ tại khu vực này cho biết tình trạng ùn tắc xảy ra từ lúc 15h30.

Lực lượng chức năng đang phân luông, hướng dẫn phương tiện vòng tránh khu vực cửa ngõ phía nam thành phố để giảm ùn tắc. Vị cán bộ này cũng cho biết, lượng phương tiện tăng cao khiến quốc lộ 1A cũng kẹt cứng.

Ga quốc nội Tân Sơn Nhất bận rộn

Tại ga đến quốc nội của sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đang khá đông đúc, lượng khách xuống máy bay và xe đến đón tấp nập.

Cao tốc Long Thành - Dầu Giây đang kẹt xe nghiêm trọng

Bạn đọc Zing.vn cho hay cao tốc Long Thành - Dầu Giây, phía hướng về TP.HCM, đang xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Đoàn ôtô nối dài hơn 2 km.

Zing.vn liên lạc với ban quản lý đường cao tốc, đơn vị này cho hay tại Km 13+600, ngay đầu cầu Long Thành phía Đồng Nai, hướng từ Long Thành về TP.HCM có vụ tai nạn giao thông giữa 2 ôtô. Trong lúc đó, lượng xe từ Vũng Tàu, Đà Lạt, Bình Thuận,... đổ về Sài Gòn sau kỳ nghỉ lễ khiến xảy ra tình trạng ùn tắc trên cao tốc từ cầu Long Thành ngược đến khoảng Km 17 (hướng từ Long Thành về TP HCM). Hiện các xe gặp nạn đã được kéo về trung tâm điều hành.

Người miền Tây trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ năm mới

Đến 19h, hàng nghìn phương tiện từ miền Tây đổ lên Sài Gòn. Ở cửa ngỏ nối miền Tây của Sài Gòn, từ vòng xoay cầu vượt Bình Thuận đến cầu Bình Điền, phương tiện nhích từng chút một trên đường.

Quốc lộ 1A tắc vì nhà thầu rào đường thi công

Để gấp rút hoàn thành tiến độ, nhà thầu đã rào đường thi công ban ngày khiến đường quốc lộ 1A ùn tắc hơn nửa giờ.

Khoảng 17h, chiều 2/1,tại km 105, quốc lộ 1A đoạn đi qua thi trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang xảy ra tình trạng ùn tắc cả hai chiều đường.

Trung tá Ngô Văn Phục - Phó trưởng phòng CSGT công an tỉnh Bắc Giang cho Zing.vn biết nguyên nhân là do nhà thầu thi công đoạn đường muốn hoàn thành tiến độ ngay trong năm nên đã chặn nửa đường để thi công vào ban ngày. Nhưng do hôm nay kết thúc kỳ nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện qua lại đông đã xảy ra ùn tắc kéo dài khoảng hơn 30 phút. Đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường điều tiết giao thông ngay sau khi nắm được thông tin.

“Chúng tôi cũng đã có ý kiến với đơn vị thi công tuyến đường chuyển giờ làm sang ban đêm để đảm bảo cho giao thông ban ngày không xảy ra ùn tắc”, trung tá Phục nói.

Ùn tắc tại đường vành đai 3

Phóng viên Lê Hiếu cho hay các phương tiện trên đường vành đai 3 vẫn di chuyển hết sức khó khăn. Trong khi đó nhiều xe khách cùng các phương tiện giao thông mất nhiều thời gian để di chuyển vào hai bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm. Đặc biệt đoạn đường từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào đường Giải Phóng bị ùn ứ nghiêm trọng do lượng phương tiện đổ dồn từ các tỉnh về Hà Nội. Ảnh: Tiến Tuấn - Lê Hiếu.

Bình luận trên diễn đàn otofun, tài khoản San Lưu Xuân cho hay việc ùn tắc trên đường vành đai 3 do hai nguyên nhân, thứ nhất do kết thúc đường cao tốc Pháp Vân có 2 nút giao thông gần nhau, thứ hai do lỗi thiết kế nút giao này nên quanh năm tắc vào các giờ cao điểm. Theo anh San, các cơ quan chức năng cần phải có giải pháp tháo gỡ nút thắt giao thông này. Ảnh: Tiến Tuấn.

Anh Tuấn Anh 1 tài xế xe khách chia sẻ: "Tình trạng ách tắc này diễn ra hàng năm, do dồn toa vì nhu cầu của hành khách các tỉnh trở về Hà Nội sau những ngày nghỉ lễ tăng cao, làm quá tải các cửa ngõ Hà Nội. Cánh lái xe đã quá quen với điều này". Ảnh: Tiến Tuấn.

Vào lúc 17h50, một vụ va chạm giữa xe tải và ôtô khách trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ càng làm cho tình hình giao thông tại nút giao này thêm phức tạp. Ảnh:Trần Anh.

Ôtô nối đuôi nhau trên đường cao tốc trên cao để vào trung tâm Hà Nội.

Tới 18h30, trên đường Pháp Vân, nhiều hành khách không đủ kiên nhẫn đã xuống xe và chấp nhận đi bộ hành km do phải chờ quá lâu để vào thành phố.

Chị Hoàng Anh (Ninh Bình) cho biết mình lên Hà Nội để chuẩn bị đi làm lại sau 3 ngày nghỉ lễ nhưng đã phải chịu cảnh ách tắc này gần 2 tiếng đồng hồ.

"Tôi đã cùng con trai xuống xe để đi bộ gần 1 km để tìm bắt xe ôm vì đã chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mà chiếc xe khách chị đi vẫn không nhúc nhích", chị Hoàng Anh nói.

