Cục Cảnh sát thông tin về quá trình 150 tiếng truy bắt tử tù trốn trại

Chủ trì cuộc họp Đại tá Phạm Trọng Điềm - Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an, đơn vị chủ công trong công tác truy bắt tử tù bỏ trốn khỏi trại tạm giam Nguyễn Văn Tình) cho biết:

Đêm 16 rạng sáng 17/9, các trinh sát Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Sơn La truy bắt thành công tử tù và cũng là đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tình khi đang trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già, xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ: Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tổ chức lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt Lê Văn Thọ.

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tổ chức lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng Lê Văn Tình.

Qua tổng hợp tài liệu trinh sát, phân tích, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy xác định đối tượng Nguyễn Văn Tình sẽ di chuyển trốn tại Tà Dê, Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La.

Trên cơ sở đó, Lãnh đạo Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã họp bàn trao đổi, thống nhất với Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Hoà Bình, Công an TP Hà Nội tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức lực lượng chốt chặn, kiểm soát, truy bắt đối tượng.

Từ rạng sáng 11/9, các tổ công tác với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chốt chặn và kiểm soát tất cả các phương tiện giao thông đi lại trên các tuyến đường trọng yếu thuộc hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La. Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức 5 chốt chặn, Công an tỉnh Sơn La tổ chức 9 chốt chặn ở các khu vực trọng yếu.

Đến 17h ngày 16/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định đối tượng Lê Văn Tình có mặt tại xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, Hoà Bình.

Đến 1h ngày 17/9, sau gần 150 giờ đầy khó khăn và gian khổ, lực lượng truy bắt đã bắt giữ được đối tượng trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già, xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

Tổ công tác đã đưa đối tượng về UBND xã Tân Sơn làm các thủ tục cần thiết, sau đó di lý đối tượng về trại tạm giam T16 bàn giao cho Phòng PC44 Công an TP Hà Nội an toàn.

Về tham gia truy bắt có CSĐT về ma tuý chủ trì và các lực lượng khác. Các đơn vị nghiệp vụ bộ công an đã huy động gần 400 cán bộ chiến sỹ. Các địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của bộ và chặn các hướng để chặn bắt và khoảng 1h ngày 17/9, đã chặn bắt an toàn.

Trong buổi họp báo, Đại tá Điềm đánh giá hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Bình là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, việc truy bắt phải hết sức cẩn trọng.

"Chúng tôi cũng được lãnh đạo bộ phân công cụ thể vì cả hai đối tượng đều hoạt động xã hội đen, và buôn bán ma tuý, chúng rất manh động và làm bất cứ gì khi bị bắt.

Đối tượng hoạt động ma tuý thì không manh động nhiều như đối tượng xã hội nhưng thủ đoạn bỏ chạy thì rất tinh vi.

Địa bàn xã Tà Dê, tỉnh Sơn La là địa bàn nóng bỏng về ma tuý, chỉ sau ít ngày lẩn trốn, đối tượng Tình đã có 4 chiếc điện thoại và nhiều sim khác nhau để liên lạc với đồng bọn.

Sau khi ra tù, các đối tượng khó khăn về mặt tài chính và phương tiện di chuyển nên rất manh động và có thể dễ gây án.

Trên cơ sở đánh giá hướng di chuyển, chúng tôi đã tiến hành biện pháp nghiệp vụ lần theo dấu vết của các đối tượng...", Đại tá Điềm nói.