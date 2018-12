Cục Hàng không: "Để không có tình trạng chậm, huỷ chuyến bay là rất khó"

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thị trường hàng không Việt Nam năm 2018 tiếp tục có sự tăng trưởng ổn định.

Theo đó, sản lượng hành khách thông qua ước đạt 106 triệu lượt hành khách tăng 12,9% và sản lượng hàng hóa ước đạt gần 1,5 triệu tấn hàng hóa tăng 7,7% so với năm 2017. Vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt trên 50 triệu hành khách tăng 14% và gần 400 nghìn tấn hàng hóa tăng 26% so với năm 2017.

Hiện thị trường hàng không Việt Nam có sự tham gia khai thác của 68 hãng hàng không nước ngoài từ 25 quốc gia/vùng lãnh thổ và 4 hãng hàng không Việt Nam là Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific Airlines và Vasco.

Tổng thị trường vận chuyển hàng không Việt Nam năm 2018 ước đạt 71,4 triệu khách, tăng 15% so năm 2017.

Về tình hình chậm, hủy chuyến bay, theo Cục Hàng không Việt Nam, năm qua, các hãng hàng không Việt Nam đều cố gắng hạn chế tối đa tỷ lệ chậm chuyến, hủy chuyến, tăng tỷ lệ khai thác chuyến bay đúng giờ.

Việc chậm chuyến, hủy chuyến bay của các hãng hàng không gây ra những ảnh hưởng lớn không chỉ cho hãng hàng không, cho hành khách, các đơn vị cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay mà còn cho cả nền kinh tế.

"Tuy nhiên, để khai thác các chuyến bay đúng giờ 100% theo lịch và không có các chuyến bay chậm chuyến, hủy chuyến, thực tế rất khó thực hiện vì phụ thuộc vào rất nhiều vào các yếu tố liên quan đến hoạt động khai thác của hãng", Cục Hàng không khẳng định.

Trong tháng 11/2018, VietJet Air dẫn đầu các hãng hàng không về số lượng chậm và hủy chuyến với 1.203 chuyến bị chậm, chiếm 12,9% tổng số chuyến được khai thác; 14 chuyến bị huỷ.

Vietnam Airlines đứng thứ hai về tình hình chậm, hủy chuyến bay với tổng số chuyến bị chậm và hủy là 793 chuyến.

Jetstar Pacific đứng thứ ba với 245 chuyến bị chậm và huỷ. Cuối cùng là hãng hàng không Vasco với 29 chuyến bị chậm và huỷ.

Lý do chủ yếu dẫn đến việc chậm và hủy chuyến của các hãng hàng không là do tàu bay về muộn, do hãng hàng không, do quản lý điều hành bay và trang thiết bị dịch vụ tại cảng.

Cục Hàng không Việt Nam khẳng định: So với tỷ lệ chuyến bay khai thác đúng giờ trung bình trên thế giới (75%-78%), có thể thấy tỷ lệ chuyến bay khai thác đúng của các hãng hàng không Việt Nam ở mức độ khá, 11 tháng năm 2018, tỷ lệ khai thác các chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không đạt 86,3%.