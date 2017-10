Cục phó mất trộm 385 triệu xin thôi làm Trưởng đoàn thanh tra

Sáng 2/10, Tổng Cục Môi trường cho biết, sau khi sự việc ông Nguyễn Xuân Quang , Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động môi trường báo mất 385 triệu đồng được báo chí nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục phối hợp với công an tỉnh Long An và các cơ quan có liên quan để làm rõ các thông tin.

Theo Tổng Cục, trong báo cáo của mình, ông Nguyễn Xuân Quang khẳng định số tiền mang theo là tiền của gia đình và hiện nay quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn.

"Tổ giám sát đang tích cực phối hợp với công an tỉnh Long An để nhanh chóng làm rõ các thông tin có liên quan đến sự việc này", Tổng Cục nêu rõ.

Về việc Đoàn Thanh tra làm việc tại một số tỉnh Tây Nam Bộ, theo Tổng Cục, việc này nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2017.

Kế hoạch thanh tra cũng đã được thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Luật Thanh tra, vì vậy, kế hoạch thanh tra sẽ vẫn tiếp tục được triển khai thực hiện.

"Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra của các cơ quan hữu quan và theo nguyện vọng của cá nhân ông Nguyễn Xuân Quang, Tổng cục Môi trường sẽ cử cán bộ khác thay thế ông nguyễn Xuân Quang làm Trưởng đoàn thanh tra", Tổng Cục thông tin.

Tổng cục Môi trường khẳng định, sẵn sàng lắng nghe những ý kiến phản ánh, góp ý của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp không chỉ riêng vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Xuân Quang mà tất cả các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trước đó, trong bản tường trình, ông Quang cho rằng, trong chuyến đi thanh tra tại Long An ông có mang theo 400 triệu đồng tiền mặt với mục đích góp vốn với em vợ đang sinh sống tại TP.HCM để mua đất. Đây là việc ông đã lên kế hoạch từ trước nhưng do quá bận nên chưa thực hiện được.

Về lý do tại sao mang theo 400 triệu đồng nhưng chỉ bị mất 385 triệu đồng, ông Quang giải trình rằng do ông lấy ra 15 triệu đồng bỏ vào ví để chi tiêu cá nhân nên trong cặp chỉ còn 385 triệu đồng.

Ngoài ra, trong chiếc cặp chứa tiền bị mất còn có một chiếc máy tính cá nhân hiệu Dell.Cũng theo giải trình của ông Quang, đoàn công tác đi thanh tra môi trường tại Long An có năm người, thuê ba phòng ở khách sạn tại TP Tân An, gồm hai phòng đôi và một phòng đơn.

Phòng đơn dành cho ông Quang. Một phòng đôi dành cho hai nhân viên đi lấy mẫu phục vụ công tác thanh tra. Phòng đôi còn lại dành cho tài xế lái xe chở đoàn và ông V., một thành viên của đoàn thanh tra.

Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra vụ mất tiền, ông V. không có mặt tại Long An. Về giấy biên nhận giao dịch tiền với ngân hàng do công an phát hiện tại hiện trường, ông Quang giải thích giấy biên nhận này không phải của ông mà của một người đi lấy mẫu trong đoàn.

Trong bản giải trình, ông Quang không đề cập đến các phong bì mà báo chí đề cập.