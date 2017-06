Cuộc đời kỳ lạ của tỷ phú gốc Do Thái: Từ đứa trẻ tị nạn đến huyền thoại đầu tư lừng lẫy

Đối với những người quan tâm đến thị trường chứng khoán, tỷ phú Soros còn được biết đến với sự nghiệp lâu dài là một nhà đầu tư lẫy lừng ở phố Wall. Thậm chí, những thành tích trên thị trường chứng khoán của ông được so sánh không thua kém “nhà tiên tri xứ Omaha” Warren Buffett.

"Khi mọi người đi đường bên tay phải, ông lặng lẽ tách khỏi mọi người để đi bên tay trái và rồi bất chợt mọi người nhận ra mình đang ở nước Anh" (nơi các phương tiện đi bên tay trái mới đúng luật). Đó là cách mà tờ The Wall Street Journal nói về nhà đầu tư vĩ đại bậc nhất thế giới.

Là một đứa trẻ Do Thái sống tại Hungary những năm1944-1945, Soros và cả gia đình may mắn sống sót khỏi cuộc chiếm đóng của Đức quốc xã nhờ vào những giấy tờ tuỳ thân giả do cha ông chuẩn bị.

Sau đó ông chạy trốn từ Hungary sang Anh và theo học ngành Triết học tại trường Kinh tế London dưới sự dẫn dắt của Karl Popper trong khi vẫn làm việc như một nhân viên đường sắt và bồi bàn tại câu lạc bộ đêm.

Sau khi tốt nghiệp, Soros đã viết thư cho từng giám đốc điều hành ở tất cả các ngân hàng thương mại tại London để xin một cuộc phỏng vấn, nhưng chỉ nhận lại “một đến hai thư hồi âm”.

Soros mô tả thời kỳ này là một “điểm đen” trong cuộc đời khi ông liên tục bị từ chối tại các buổi phỏng vấn xin việc. Cuối cùng, ông phải làm việc như một nhân viên bán hàng cho nhà bán sỉ hàng hóa yêu thích. Sau đó ông được Singer & Friedlander - một ngân hàng thương mại ở London - nhận vào làm ở vị trí thư ký. Soros nói rằng Singer thuê ông chỉ bởi vì giám đốc điều hành của họ là người Hungary.

Trong giai đoạn những năm 1950, Soros chuyển đến New York để làm việc cho F.M. Mayer. Sau thời gian làm việc ở vị trí phân tích và trader tại nhiều công ty khác nhau, ông sáng lập nên quỹ Soros Fund Management vào năm 1970.

Jim Rogers và Stanley Druckenmiller là hai người cộng sự đã đồng hành cùng ông ở Soros Fund Management. Và họ đều trở thành những nhà đầu tư huyền thoại theo cách riêng của mỗi người.

Vào ngày 16/9/1992, Soros khiến thế giới tài chính “rung chuyển” khi bỏ túi được 1 tỷ USD chỉ trong 24 giờ sau khi đặt cược lớn vào đồng bảng Anh.

Trong suốt 41 năm, từ 1969 đến 2009, ông đã giúp cho quỹ Soros Fund Management tăng trưởng với tốc độ 26,3% - một khoản đầu tư trị giá 10.000$ đã tăng trưởng lên thành 143,7 triệu USD.

Mức tăng trưởng này được đánh giá là tốt hơn cả mức lợi nhuận đầu tư của tỷ phú Warren Buffet (21,4%) trong cùng thời kỳ – tức là một khoản đầu tư trị giá 10.000$ mới tăng trưởng thành 28,4 triệu USD.

Soros đã sử dụng nền tảng kiến thức về triết học để phát triển lý thuyết về tính phản xạ của riêng ông trên thị trường chứng khoán – nơi được coi là thành tựu to lớn của cuộc đời ông. Soros từng tài trợ 50 triệu USD cho Viện đổi mới tư duy kinh tế, nhằm mục đích khuyến khích tư duy kinh tế mới sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Trong những năm gần đây, Soros đã chuyển hướng sang các hoạt động từ thiện hỗ trợ người tị nạn quốc tế và nỗ lực thúc đẩy một “xã hội mở” trên toàn cầu.

“Anh đưa ra quyết định đúng hay sai không quan trọng. Điều quan trọng là anh kiếm được bao nhiêu khi anh đúng và mất bao nhiêu khi anh sai”, tỷ phú Soros đưa ra quan điểm trong cuộc sống lẫn kinh doanh của mình.

Trịnh Thơm

Theo Trí thức trẻ/Businessinsider