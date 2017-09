Cuộc đua “ngầm” sở hữu nhà mặt phố

Sức hút đầu tư của nhà mặt phố

Ngoài yếu tố tâm lý và uy tín chủ đầu tư, phần đông khách hàng đều chuộng các khu đô thị quy hoạch bài bản, vị trí đẹp.

“Dưới góc độ tâm lý truyền thống, tôi muốn sở hữu một lô đất hoặc nhà liền thổ nội thành hay nhà phố làm tài sản để dành. Còn dưới góc độ thị trường, tôi vẫn muốn sở hữu đất với kỳ vọng sẽ tăng giá trị theo thời gian”, chị Thúy Hà, 40 tuổi, sống tại Thủ Đức, cho hay.

Một nhà đầu tư cho biết tại Quận 9 và Thủ Đức, những dự án có sổ đỏ, hạ tầng hoàn chỉnh đã tăng khoảng 20-40% trong vòng 5 – 6 tháng qua. Cụ thể, khu đô thị Vạn Phúc do Công ty CP Đầu tư địa ốc Vạn Phúc làm chủ đầu tư đã giao dịch thành công hàng trăm căn nhà phố thương mại, biệt thự phố, với tổng giá trị giao dịch lên đến 800 tỷ chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017. Vạn Phúc Ciy có giá khởi điểm 10 tỷ cho sản phẩm nhà phố thương mại, biệt thự phố diện tích 7x20m vẫn được đón nhận khả quan.

Hay như Tập đoàn Đại Phúc, mặc dù bước vào tuần đầu tiên của tháng Ngâu, nhưng lượng khách hàng đến tham quan và giao dịch tại các sàn vẫn gia tăng. Thời điểm này đã có hàng chục giao dịch thành công đến từ nhà phố thương mại, biệt thự tại Dai Phuc Green Villas (Nam Sài Gòn), khu dân cư Dương Hồng (Nam Sài Gòn), Dai Phuc River View (Q.Bình Thạnh)… với giá trị lên đến gần 70 tỷ đồng.

Phố thương mại khu đô thị Vạn Phúc đang dần thành hình và giao thương sôi động.

Mục tiêu đón đầu của giới thượng lưu

Ghi nhận thực tế, khi chọn mua, khách hàng thường tìm hiểu chủ đầu tư dự án là ai, lịch sử kinh doanh, quá trình xây dựng dự án ra sao. Cũng chính tâm lý này, phần nhiều các dự án nhà liền thổ được thị trường hấp thụ tốt đều thuộc các tập đoàn bất động sản lớn mạnh với mô hình quy hoạch đầu tư bài bản, tiện nghi, đặc biệt đảm bảo an ninh 24/7.

Điều đó giải thích cho lý do vì sao 198ha khu đô thị Vạn Phúc do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc làm chủ đầu tư đang là mục tiêu đón đầu làn sóng an cư và đầu tư của giới thượng lưu.

Tọa lạc mặt tiền QL 13, liền kề đại lộ Phạm Văn Đồng và 3 mặt giáp sông, cư dân có thể rút ngắn thời gian di chuyển đến Q1, Q3, sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 10 phút. Mạng lưới giao thông thuận tiện với Quốc lộ 1A, một phần xa lộ Hà Nội, Metro số 1 và 3B, đường sắt Bắc – Nam, vành đai 2, sông Sài Gòn, cùng kế hoạch mở rộng 60m Quốc lộ 13 đoạn cầu Bình Triệu đến ngã 4 Bình Phước… sẽ giúp Vạn Phúc City trở thành trọng điểm kinh tế chiến lược, liên kết vùng toàn diện về đường sắt, thủy, bộ và hàng không.

Các tuyến phố thương mại được xây dựng theo các đường trục hình bàn cờ. Đặc biệt, đường Nguyễn Thị Nhung (35m), Đinh Thị Thi (30m) – hai tuyến đường kết nối xuyên suốt từ QL13 đến đường ven sông, liền kề công viên Ocean World Ho Chi Minh và trung tâm thương mại.

Nhà phố Vạn Phúc sở hữu mặt tiền cực rộng 7x20m, 4 – 5 tầng và kiến trúc bán cổ điển sang trọng, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường cho thuê văn phòng, bán lẻ. Đặc biệt, hầm giữ xe được thiết kế hoàn toàn linh hoạt theo căn hoặc hệ thống ngầm tại khu vực clubhouse với số lượng lên đến 400 xe ô tô.

Các hoạt động giao thương tại đây có thể diễn ra 24/24h không bị giới hạn về thời gian. Với kiến trúc bán cổ điển, phân bổ không gian khoa học, hiện đại, cư dân có thể đảm bảo sự riêng tư đồng thời dễ dàng chuyển đổi mục đích kinh doanh sang cho thuê văn phòng hoặc phát triển đa ngành nghề.

Theo chủ đầu tư, khu đô thị Vạn Phúc ưu tiên phân bổ ngân sách đầu tư 2 tỷ USD vào hệ thống hạ tầng hiện đại, tiện nghi nội khu cao cấp, đáp ứng nhu cầu sống, giải trí và làm việc, trên hết là đảm bảo sự riêng tư, thuận tiện trong di chuyển cho cư dân.

Trong thời gian sắp tới, Vạn Phúc City dự kiến khởi công đồng loạt các hạng mục quan trọng, mang tính biểu tượng của Quận và thành phố: công viên giải trí Ocean World Ho Chi Minh vốn đầu tư 300 USD tại hồ Đại Nhật trong lòng dự án, cụm trung tâm thương mại, trường mầm non mô hình chuẩn quốc tế… Khi hoàn thành, Vạn Phúc City sẽ quy tụ các loại hình giải trí hiện đại, hứa hẹn đem đến một không gian giải trí sống động, cao cấp và ấn tượng ngay giữa lòng thành phố.

“Khu đô thị Vạn Phúc sở hữu nhà liền thổ giá trị cao từ 10 tỷ trở lên với mặt tiền7m được đánh giá cao vì độ linh hoạt cả về việc an cư lẫn kinh doanh, với biên độ tăng giá đạt mức 20%”, đại diện chủ đầu tư cho biết.