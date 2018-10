Cuộc "tắm máu" khiến chứng khoán Trung Quốc tụt xuống mức thấp nhất 4 năm qua

Chỉ số Hang Seng đã giảm 3,8% xuống dưới ngưỡng mức hỗ trợ 26.000 với tất cả các mã đều giảm điểm. Tencent Holdings Ltd., cổ phiếu có giá trị nhất được niêm yết ở châu Á, cũng gánh chịu mức giảm 7,3%, mức giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 10/2011. Chỉ số Shanghai Conposite cũng giảm 4,3% xuống mứ thấp nhất trong 4 năm. Đồng nhân dân tệ thì giảm 0,1% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 15/8.



Thước đô vốn chủ sở hữu của Hồng Kông cũng đã giả 16% trong năm nay do những lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, thúc đẩy một cuộc tháo chạy khỏi thị trường tốt nhất thế giới kể từ tháng Giêng. Định giá đang giảm mạnh kết hợp với P/E giảm xuống mức tồi tệ nhất trong hơn hai năm qua.

"Kết hợp với sự sụt giảm, ngưỡng hỗ trợ mới của Thị trường Chứng khoán Trung Quốc sẽ là 24.000 điểm. Trong ngắn hạn, có thể có sự phụ chồi kỹ thuật do các cổ phiếu được hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc", Daniel So, một chiến lược gia của CMB International Securities Ltd có trụ sở tại Hồng Kông nhận định.

Tính đến 11h34 sáng 11/10 theo giờ địa phương, Hang Seng đang duy trì ở mức 25.192 điểm. Áp lực bán có khả năng tăng khi thời kỳ kiếm tiền dễ dàng đã kết thúc kết hợp với những căng thẳng thương mại, đang ngày càng trầm trọng hơn giữa Bắc Kinh và Washington khiến các nhà đầu tư thêm dè chừng. Chỉ số biến độ HIS đã tăng 20%, mức tăng cao nhất kể từ ngày 19/6.

BAIC Motor Corp. là một trong những công ty mất giá lớn nhất trong 5 ngày qua tại Hồng Kông, mức tồi tệ nhất bởi lo ngại Mercedez-Benz AG có thể giành quyền kiểm soát công ty. Việc Bắc Kinh mạnh tay với những hàng hóa không khai báo khiến nhiều công ty kinh doanh hàng xa xỉ hứng chịu mức sụt giảm tồi tệ. Các nhà sản xuất pin của Trung Quốc cũng không tránh được sự sụt giảm, trong đó tồi tệ nhất là Jiangxi Ganfeng Lithium Co. với mức giảm 28% kể từ khi ra mắt.

Những chỉ số buồn:

Hang Seng đang đức trước nguy cơ đóng cửa với giá thấp nhất kể từ tháng 5/2017.

Hang Seng China Enterprises Index giảm tới 4,2%, mức giảm tồi tệ nhất từ ngày 9/2.

Shanghai Composite đang gánh chịu mức sụt giảm tồi tệ nhất trong 8 tháng qua.

Shenzhen Composite mất 5,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2014.

Taiex của Đài Loan giảm 6,2%, đánh dấu mức giảm tồi tệ nhất từ tháng 1/2008.

Những cổ phiếu thiệt hại nhiều nhất trong cuộc tắm máu:

Tencent trải qua ngày sụt giảm thứ 10.

BAIC giảm kỷ lục 14%, biến nó trở thành cái tên thiệt hại nhiều nhất trên Hang Seng.