Cưỡng chế kê biên tài sản, đất đai tại siêu dự án Happyland Long An

Chiều ngày 24/10, nguồn tin từ Cục Thi hành án dân sự Long An cho biết, đơn vị này đang thực hiện kê biên tài sản theo Quyết định cưỡng chế ngày 18/5/2017 về kê biên xử lý tài sản tại khu phức hợp giải trí Khang Thông, để đảm bảo thi hành án đối với chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An.

Theo đó, tài sản phải kê biên gồm quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích hơn 19ha sát sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức do UBND tỉnh Long An cấp năm 2011, sử dụng với mục đích đất cơ sở văn hóa đang được Công ty Phú An thế chấp từ năm 2015. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với hơn 55ha đất cạnh đó do UBND tỉnh Long An cấp năm 2011 sử dụng với mục đích công nghiệp, nhưng đã được chuyển sang đất cơ sở văn hóa và đang được thế chấp từ năm 2012.

Ngoài ra, còn có toàn bộ tài sản sẽ hình thành trong tương lai của hơn 86,4ha đất trong Khu công nghiệp Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An do UBND tỉnh Long An cấp năm 2005, được thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay vào năm 2007.

Trước đó, tháng 2/2015, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đã ra hai phán quyết buộc Công ty Phú An phải trả cho một công ty từ nước Nga số tiền hơn 5,125 triệu USD, trong đó hơn 4,5 triệu USD tiền gốc.

Năm 2016, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã có 2 quyết định ủy thác cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thi hành án. Ngoài ra, Công ty Phú An còn phải thi hành hơn 674 tỉ đồng do nợ của nhiều doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị khác. Trong đó, có hơn 617 tỉ đồng cùng lãi chậm thi hành án từ việc nợ của Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Bình Chánh, TP.HCM và 1,5 tỉ đồng cùng lãi phát sinh chậm thi hành án do nợ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An.

Từ tháng 5 đến tháng 9/2017, đại diện Công ty Phú An đã xin tạm dời thi hành án đến 3 lần để giải quyết nợ. Tuy nhiên sau 3 lần xin tạm hoãn, Công ty Phú An vẫn không trả nợ được.