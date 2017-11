Cường Thuận Idico (CTI): Lãi lớn từ các trạm BOT, LNST 9 tháng tăng 26% so với cùng kỳ năm 2016

CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận Idico (mã chứng khoán CTI) và các công ty con đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với doanh thu thuần tăng 20% so với cùng kỳ, đạt mức 305,5 tỷ đồng, trong khi giá vốn tăng nhẹ hơn, chỉ 18% nên lợi nhuận gộp đạt được từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 122,5 tỷ đồng, tăng 22,5 tỷ đồng so với quý 3/2016.

Doanh thu tài chính giảm 2,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 1,8 tỷ đồng; chi phí tài chính trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay tăng 4,6 tỷ đồng, lên mức 53,3 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng đột biến lên 9 tỷ đồng trong khi quý 3 năm ngoái phải chi chưa đến 400 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp xấp xỉ bằng cùng kỳ năm ngoái với hơn 21,5 tỷ đồng.

Những yếu tố này dẫn đến lợi nhuận sau thuế đạt 33,65 tỷ đồng, tăng 16,6% so với quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu Cường Thuận Idico đạt 863,22 tỷ đồng, trong đó riêng doanh thu mảng cung cấp bê tông nóng, dịch vụ và xây lắp đạt 392,3 tỷ đồng, chiếm 45% tổng doanh thu. Doanh thu các trạm thu phí tỉnh lộ 16, trạm thu phí km 1841+912 quốc lộ 1 và trạm thu phí trên quốc lộ 91 đạt 354,3 tỷ đồng, chiếm 41% tổng doanh thu. Riêng doanh thu các trạm thu phí này tăng hơn 50 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng mức tăng 17%. Còn lại là doanh thu bán đá, dịch vụ mỏ đá và các loại khác…

Đáng chú ý, riêng 3 trạm thu phí đã mang lại gần 220 tỷ đồng lợi nhuận gộp cho Cường Thuận Idico, chiếm 61% tổng lợi nhuận gộp đạt được trong 9 tháng đầu năm. Còn mảng cung cấp bê tông nhựa nóng, dịch vụ & xây lắp cũng mang lại hơn 100 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Tuy nhiên, do gánh nặng chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay, tăng 32 tỷ đồng so với cùng kỳ nên Cường Thuận Idico ghi nhận lãi sau thuế 109,7 tỷ đồng, tăng 26% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và hoàn thành 78% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Tính đến 30/9/2017 Cường Thuận Idico còn 129 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, tăng 77 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng tăng gần 40 tỷ đồng, lên 210 tỷ đồng. Ngoài ra còn 77,5 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, tăng 70 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Tổng cộng tài sản đến cuối quý 3 đạt 4.565 tỷ đồng, tăng gần 720 tỷ đồng so với đầu năm; tổng nợ phải trả gần 3.200 tỷ đồng, cũng tăng 240 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 3/2017, dư nợ vay ngắn hạn còn 264 tỷ đồng, giảm 22 tỷ đồng so với đầu kỳ trong khi dư nợ vay dài hạn 2.533 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với đầu năm.