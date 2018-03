Cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hoá có thể đối diện mức án tới 10 năm tù

Ông Hóa bị bắt tại bệnh viện

Chiều 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án hình sự "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành".

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.

Ngay trong tối 11/3, cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Thọ đã tiến hành bắt ông Hoá tại khoa Nội cao cấp Bệnh viện 198 của Bộ Công an (Hà Nội). Ông Hóa nhập viện chữa trị bệnh liên quan đến thần kinh.

Sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Hoá tại phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội trong hơn ba tiếng.

Liên quan đến đường dây đánh bạc này, được biết cuối 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành".

Quá trình điều tra đã phát hiện đường dây đánh bạc thông qua mạng internet có quy mô cực lớn, có sự tham gia của hàng ngàn người trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, đường dây này lại có sự tham gia của cả cán bộ công an cao cấp, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hoá. Chính vì vậy, từ cuối năm 2017, ông Hoá đã bị đình chỉ chức vụ, công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan.

Mức án cao nhất có thể đối mặt là 10 năm tù

Liên quan đến hành vi của ông Hóa, trao đổi với PV, luật sư Phạm Công Út (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho rằng, không riêng ông mà nhiều người cảm thấy rất tiếc khi một cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, được giao quản lý lĩnh vực "trí tuệ" của loài người lại "nhúng chàm".

"Chưa kể ông Nguyễn Thanh Hoá lại "dính chàm" khi liên quan đến đường dây đánh bạc có quy mô cực lớn nằm trong chính lĩnh vực mà ông quản lý.

Tuy nhiên, qua việc khởi tố, bắt tạm giam ông này cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước trong việc loại bỏ những "con sâu mọt" ra khỏi bộ máy Nhà nước nói chung và bộ máy ngành công an là ngành được coi rất quan trọng hiện nay.

Dư luận nói chung và cá nhân tôi rất ủng hộ quyết tâm này", luật sư Út nói.

Đối với tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại Khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999 mà ông Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam, luật sư Út cho hay, căn cứ vào quy định của luật, đối với người phạm tội theo Khoản 2 của Điều này sẽ chịu mức hình phạt từ 3 - 10 năm tùy vào tính chất, hành vi, mức độ vi phạm của người phạm tội.

Các hành vi cụ thể trong Khoản 2 được quy định trong luật gồm: người phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn, tái phạm nguy hiểm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền và tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Luật sư Nguyễn Công Thành (Đoàn Luật sư Hà Nội) giải thích, vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền" đã bị cơ quan công an tỉnh Phú Thọ phát hiện và khởi tố điều tra từ năm 2017.

Thời điểm này Bộ luật Hình sự 2015 chưa có hiệu lực thi hành (hiệu lực thi hành của luật mới là từ ngày 1/1/2018 - PV) nên cơ quan điều tra khởi tố bị can Nguyễn Thanh Hóa theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 là có đủ căn cứ.

"Kể cả ở Điều 322 - Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội Tổ chức đánh bạc thì mức hình phạt cao nhất cũng là 10 năm tù", luật sư Thành nêu.

Theo luật sư Thành, nếu cơ quan điều tra làm rõ được việc bị can Nguyễn Thanh Hóa phạm tội Tổ chức đánh bạc thì người phạm tội này có thể phải đối diện với mức án cao nhất là 10 năm tù.

Điều 249: Tội Tổ chức đánh bạc 1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn; c) Tái phạm nguy hiểm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Clip: Khởi tố, bắt tạm giam, tước danh hiệu nguyên Cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa