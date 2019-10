Cựu Giám đốc Công an Cao Bằng bị kỷ luật vì nhận ô tô sang 3,7 tỷ đồng

Cụ thể, năm 2016 một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tặng chiếc ôtô Toyota land cruiser 7 chỗ cho Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh lúc đó là người đứng ra nhận, chiếc xe được gắn biển xanh rồi chuyển cho một Phó Giám đốc Công an tỉnh sử dụng. Việc Phó giám đốc Công an tỉnh sử dụng xe biếu tặng không báo cáo cấp trên tại địa phương và lãnh đạo Bộ Công an là không đúng quy định; giá trị xe này cũng vượt quá thẩm quyền sử dụng đối với vị trí Phó giám đốc công an tỉnh.

Từ năm 2018, tỉnh đã niêm phong chiếc xe, bàn giao cho Bộ Công an chờ xử lý theo quy định. Bộ Công an sau đó phát hiện sự việc và "tuýt còi" việc sử dụng xe biếu tặng của lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng. Sau vụ này, đại tá Nguyễn Văn Hồng cùng cấp phó và một số cán bộ bị kỷ luật, trong đó ông Hồng về hưu trước tuổi.

Nghị định 59/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng nêu rõ người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp và nộp lại quà tặng để xử lý theo quy định.

Đối với quà tặng bằng hiện vật, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, bảo quản và xác định giá trị của quà tặng tương tự được bán trên thị trường. Sau đó quyết định bán quà tặng và tổ chức công khai bán quà tặng và nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được.