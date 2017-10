Cựu kỹ sư Tesla khởi nghiệp kiếm 1 triệu đô trong 3 tháng, nhưng vẫn suýt bị trục xuất khỏi Mỹ vì chính sách của ông Trump

Đó chính là câu chuyện của chàng trai Sisun Lee và công ty của anh, Morning Recovery.

Hồi tháng 7, Lee đã từ bỏ công việc kỹ sư yêu thích của anh ở Tesla để thực hiện startup mới về lĩnh vực thực phẩm giải rượu. Startup này được nhen nhóm, trong một lần anh quay về Hàn Quốc và bị say xỉn bởi tiệc tùng, rượu bia.

Thời gian đầu tiên, Lee đã từng nỗ lực để nhập khẩu đồ uống đó của Hàn Quốc, nhưng không thành công. Sau đó anh phát hiện ra Tiến sĩ Jing Liang, một nhà khoa học của USC, người đã từng có các bài nghiên cứu về thảo dược của Hàn Quốc. Và anh đã thuyết phục được bà trở thành cố vấn của mình và giúp anh tạo ra được một sản phẩm giải rượu mới, và được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt.

Lee đã thử nghiệm loại đồ uống này với bạn bè mình ở Tesla cũng như những bạn bè khác của anh, và những người quen trên Facebook. Tất cả mọi người đều ủng hộ sản phẩm mới của anh. Và Lee đã ký hợp đồng với một nhà máy sản xuất ở Hàn Quốc, với ý định chỉ sản xuất đủ những đơn hàng theo yêu cầu của bạn bè. Sau đó, ý tưởng của anh tạo được sự chú ý trên Product Hunt và liên tục những đơn đặt hàng liên tiếp đến với Sisun Lee. Chỉ trong vòng vài tuầ, số lượng người đăng ký mua sản phẩm đã lên tới 30.000 người.

Anh đã thực hiện một vòng gọi vốn nhỏ với các quỹ Ventures Slow, 500 Startups và các nhà đầu tư thiên thần khác để gây quỹ cho việc sản xuất thực sự.

Chính quyền Trump trục xuất anh

Thực tế, Lee là một công dân của Canada, anh làm việc cho Facebook và Tesla với Visa làm việc tại Mỹ. Sau khi gọi vốn hạt giống (seed funding), Lee thu được khoảng 450.000 USD, với số tiền đó anh đủ điều kiện để được cấp thị thực do luật di dân đề xuất, dưới thời Obama gọi là "luật doanh nhân quốc tế".

Bộ luật này cho phép “những người không phải công dân Hoa Kỳ như tôi được thành lập các doanh nghiệp ở Mỹ, nhưng yêu cầu bạn phải có tối thiểu 250.000 USD từ một quỹ đầu tư mạo hiểm ở Hoa Kỳ, điều đó vô cùng đơn giản. Tổng cộng tôi đã gọi vốn được hơn 450.000 USD, và tới tháng 7 mọi thứ sẽ được phép thực hiện,” Lee kể lại.

Trong thời gian đó, anh cũng đã thực hiện một cuộc gọi vốn đầu tư khác trên Indiegogo. Mục tiêu ban đầu của Lee chỉ là 25.000 USD, nhưng chỉ trong 10 ngày dự án Morning Recovery đã gọi được 100.000 USD và con số này dừng ở mức hơn 250.000 USD.

Sản phẩm đồ uống khắc phục tình trạng hangover

Sau đó, chính quyền Trump đã thay đổi một số điều luật so với thời Obama và sẽ không cấp thị thực. May mắn thay, anh đã tìm được sự hỗ trợ từ một luật sư chuyên về thị thực doanh nhân. Và may mắn hơn nữa, chiến dịch gọi vốn trên Indiegogo của anh đang diễn ra rất tốt, và nó chứng minh được kế hoạch khởi nghiệp của anh có doanh thu.

Và giờ đây, anh được khởi nghiệp ở Mỹ một cách hợp pháp.

Số lượng sản phẩm không đủ để cung cấp các đơn hàng

Sisun Lee đã chuyển văn phòng từ Thung lũng Silicon đến Los Angeles. Sau một bữa tiệc ra mắt, mọi việc bắt đầu vào guồng quay, ngay lập tức Lee bắt tay vào việc tuyển dụng nhân sự. Sau hai tháng thành lập, các đơn hàng bắt đầu tăng gấp đôi.

Anh đã thu được 500.000 USD chỉ trong tháng đầu tiên. Và chỉ từ tháng 7 tới tháng 9 Lee đã có doanh thu lên tới 1 triệu USD. Số doanh thu đó đã được một trong những nhà đầu tư thiên thần xác minh. Với tốc độ này, anh được dự đoán sẽ thu về được khoảng 5 triệu đô trong năm đầu tiên.

Lee đang phải đau đầu với một đơn đặt hàng sản xuất lên tới 500.000 chai trong tháng 12 tới, một con số lớn gấp nhiều lần so với những đơn hàng trước đây.

Công ty sản xuất tại Hàn Quốc

Trong khi đó, nhận thấy được sự phát triển của Morning Recovery, đã có rất nhiều lời mời được đưa ra. Nhưng Lee cho biết, anh chưa sẵn sàng để bán cổ phần, nhất là với một VC. Anh đang có chiến lược sẽ đưa sản phẩm của mình tới các cửa hàng bán lẻ hoặc các quán bar.

Làm thế nào để có thể duy trì và tiếp tục phát triển?

Thực sự đây là một dự án khởi nghiệp vô cùng thú vị. Đây là một sản phẩm bắt nguồn từ những thảo dược quý hiếm của Hàn Quốc. Để tạo ra được một sản phẩm đồ uống phục hồi thể trạng cho người nhậu sau cơn say, Morning Recovery có thành phần bí mật là một hợp chất thảo dược có tên dihydromyricetin (DHM) được tìm thấy trong cây nho khô và cây mây.

Lee phát hiện thêm, cây này được sử dụng như một như một phương thuốc cho việc giải rượu ở châu Á hàng ngàn năm nay.

“Ngộ độc thường xuyên xảy ra khi chúng ta say rượu, vì sẽ có một loại axit độc được hình thành khi gan chúng ta không xử lý kịp các chất độc. Các axit độc đó sẽ gây ra những cơn đau đầu, hiện tượng nôn nao, khó chịu. Khi bạn uống DHM ngay sau khi uống rượu, trước khi đi ngủ, nó sẽ giúp cơ thể loại bỏ được những axit độc hại này,” Lee nói.

Lee không phải là người duy nhất ở Mỹ thực hiện startup với sản phẩm này. Trước đó, cũng đã có một sản phẩm khác có tên Flyby là một phương thuốc giải rượu có dạng viên đã được bán trên thị trường.

Tuy nhiên, theo những nghiên cứu của Tiến sĩ Jing Liang cho thấy việc giải rượu nếu thực sự phát huy tác dụng thì cần phải quan tâm đến nhiều yếu tố khác như mức độ tinh khiết, số lượng, chất lượng và thêm vào các chất khác như vitamin B, C - những vitamin cơ thể bị mất đi khi uống rượu. Những chất này không có trong các sản phẩm giải rượu của Hàn Quốc, cũng như những sản phẩm đang được bán trên thị trường hiện nay. Nên họ đã chế tạo ra sản phẩm với những công thức riêng của mình.

Để quản lý, điều hành được công ty và ước tính, xử lý tốt các đơn hàng, Lee đã đề nghị khách hàng của mình đặt hàng trước và đôi khi họ phải mất một khoảng thời gian để đợi. Một đơn sáu gói, khách hàng đặt trước sẽ là 27 đô, thay vì họ phải mua với giá bán lẻ là 30 đô. Một đơn 12 gói là 48 đô. Như vậy, với số lượng đặt hàng càng lớn thì mức chiết khấu sản phẩm càng cao.

“Chúng tôi thực sự nghĩ rằng tạo được một thị trường bán lẻ mới là thị trường vững chắc,” Lee chia sẻ.