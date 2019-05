Cựu TGĐ DongABank Trần Phương Bình kháng cáo kiến nghị xem xét lại số tiền phải bồi thường cho ngân hàng

Ngày 27/5/2019, TAND cấp cao tại Tp.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) hơn 3.608 tỷ đồng. Thời gian xét xử dự kiến từ ngày 27/5 và kết thúc vào ngày 7/6.



Các bị cáo trong phiên tòa này gồm: Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc DongABank), Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm, Chủ tịch HĐQT CTCP xây dựng Bắc Nam 79) và 16 đồng phạm, theo kháng cáo của các bị cáo cùng kháng cáo của 8 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan khác.

Theo bản án sơ thẩm, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại ngân hàng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.608 tỷ đồng; bao gồm 1.160 tỷ mua hơn 74.000 cổ phần DongABank, 437 tỷ và 650 lượng vàng chi lãi ngoài, hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Do đó, TAND Tp.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án chung thân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt bị cáo Bình phải chấp hành là chung thân.

Sau đó, ông Trần Phương Bình đã có kháng cáo, kiến nghị xem xét lại số tiền lãi đối với các khoản tiền bản thân phải bồi thường lại cho DongABank. Đồng thời, ông Trần Phương Bình cũng ý kiến mong được chịu toàn bộ trách nhiệm dân sự thay cho các bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Ái Lan, Nguyễn Đức Vinh, Đỗ Thanh Hùng, Lê Kiên Giang và những người liên quan là Trần Hữu Anh và Nguyễn Huy Trường Hồng.

Hình ảnh phiên toà sáng ngày 27/5/2019.

Điểm lại phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Trần Phương Bình (sinh nhăm 1959, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) bị tuyên án tù chung thân.

Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình đã nhiều năm liền che giấu hoạt động thua lỗ của DongABank, che giấu hành vi phạm tội của bản thân trong suốt một thời gian dài khiến DongABank thua lỗ, không thể khắc phục được.

Để thực hiện hành vi phạm tội, vụ lợi cho bản thân, bị cáo Trần Phương Bình đã bất chấp các quy định pháp luật chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản DongABank với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Bị cáo Trần Phương Bình cũng chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua 74 triệu cổ phần DongABank, 497 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD và Phan Văn Anh Vũ mua cổ phần DongABank; 358 tỷ đồng để sử dụng cá nhân, chiếm đoạt của DongABank tổng số 2.017 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Bình còn chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467 tỷ đồng để chi lãi ngoài; 53 tỷ đồng để tất toán khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh; tất toán khống 2,4 tỷ đồng khoản vay của Nghiêm Thị Hồng; thu khống 31,2 tỷ đồng thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại 611 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại 384 tỷ đồng, gây thiệt hại cho DongABank tổng số 1.551 tỷ đồng.

Như vậy, trong tổng thiệt hại của vụ án này là 3.608 tỷ đồng, gồm hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 2.057 tỷ đồng và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 1.551 tỷ đồng, bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 3.568 tỷ đồng (2.017 tỷ đồng và 1.551 tỷ đồng) do hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm gây ra.