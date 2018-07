Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 103 người trong vụ đánh bạc nghìn tỷ bị đề nghị truy tố

Sáng 18/7, ông Đoàn Minh Hương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng Internet quy mô hàng nghìn tỷ liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra đã chuyển Kết luận điều tra vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố theo đúng trình tự thủ tục.

Theo ông Hương, Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Thọ đã đề nghị truy tố 104 đối tượng, tuy nhiên, trừ đi 9 đối tượng hiện vẫn đang trốn truy nã.

Với ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Còn ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Riêng với Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) và Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC) ngoài các tội đã bị khởi tố trước đó còn bị đề nghị truy tố thêm về tội Đưa hối lộ.

"Theo quy định trong thời hạn tối đa 45 ngày, Viện kiểm sát sẽ hoàn tất việc ra cáo trạng", ông Hương nói.