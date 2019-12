D’. Palais Louis: Giá trị đến từ sự tinh tế đẳng cấp

Hầm giữ xe – Yếu tố căn bản khẳng định giá trị dự án



Trong tháp nhu cầu của nhà tâm lý học nổi tiếng Abraham Maslow, nhu cầu về sự an toàn được đặt vị trí quan trọng thứ hai, chỉ sau nhu cầu sinh lý. Trước khi mong muốn có được những trải nghiệm sống sang trọng, tiện nghi, con người cần một cuộc sống an toàn. Chính bởi vậy, một công trình kiến trúc sở hữu vẻ đẹp toàn diện là phải bao hàm cả yếu tố thẩm mỹ và yếu tố bền vững.

Hiểu rất rõ điều này, nhằm kiến tạo vẻ đẹp toàn vẹn cho D’. Palais Louis, chủ đầu tư Tân Hoàng Minh đã không ngại chi khoản tiền lớn cũng như thời gian công sức đầu tư vào kết cấu vững chắc bằng cách áp dụng những công nghệ xây dựng tiên tiến, những trang thiết bị hiện đại bên cạnh việc mang đến không gian tuyệt mỹ đạt đến đỉnh cao mỹ học.

Là không gian chìm của công trình, hầm là thành phần quan trọng và đòi hỏi công nghệ, thời gian thực hiện và chi phí cao nhiều lần so với xây dựng tầng nổi. Với vai trò là bệ đỡ của cả một công trình, tầng hầm có chất lượng tốt sẽ giúp đảm bảo tính an toàn, ổn định và bền vững của công trình trong quá trình sử dụng. D'. Palais Louis được chủ đầu tư hướng tới là một công trình kiến trúc nghệ thuật trường tồn với thời gian nên yếu tố móng hầm càng được chú trọng.

Thực tế là những đường hầm càng dốc, lái xe càng có cảm giác khó chịu, đặc biệt là những lúc ra và vào hầm gửi. Rất nhiều chủ đầu tư thường bỏ qua chi tiết này bởi họ không quan tâm đến cảm xúc lâu dài của những người thực sự sống trong dự án. Thay vào đó, thông thường họ chỉ đầu tư vào những cơ sở vật chất sáng bóng, ai cũng có thể nhìn thấy được và dễ dàng bị choáng ngợp từ cái nhìn đầu tiên – những giá trị chỉ mang tính thời điểm.

Nhưng những chủ đầu tư có tâm có tầm sẽ có quan điểm khác. Đặt vị trí vào những người sinh sống gắn bó tại D’. Palais Louis, Chủ tịch Đỗ Anh Dũng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chỉ đạo tìm tòi và yêu cầu thực hiện phần hầm tốt nhất có thể nhằm dành cho các chủ nhân của D’. Palais Louis sự hài lòng cao nhất.

Và để làm như vậy, hầm để xe của D’. Palais Louis cũng phải được thực sự đầu tư. Với những ngành công nghiệp xa xỉ, việc tăng hoặc giảm một vài phần trăm luôn mang ý nghĩa quyết định, nó cho thấy giá trị thực sự của sản phẩm và cả ekip phát triển sản phẩm đó. Tuy nhiên, D’. Palais Louis đã thực sự tạo một công thức mới, hay một chuẩn mới khi đưa độ dốc của ram dốc giảm khoảng 5-7 lần so với chỉ số của thị trường. Độ dốc của ram dốc của D’. Palais Louis hiện nay chỉ là 3%, trong khi đó chỉ số này của thị là 17-21%. Với chỉ số này, việc lái xe của gia chủ sống trong D’. Palais Louis mỗi khi ra vào hầm gần như không gặp bất kỳ khó khăn gì bởi nó hoàn toàn chỉ giống như đang lái xe trên đường bằng. Nhưng va chạm không đáng có giữa mặt đường với gầm của những chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km trong 3 giây cũng không thể xảy ra, giúp cho việc lái xe luôn là một điều thích thú.

Kết cấu bền vững - Cốt lõi của một công trình

Cách đây một vài năm, NASA đã đưa ra một bức ảnh động chụp những tòa nhà cao tầng ở New York. Điều đặc biệt của bức ảnh này là những tòa nhà đang khiêu vũ với nhau – chính xác hơn là chúng đang "đu đưa" dưới tác động của gió. Một câu hỏi đặt ra là, điều này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của con người như thế nào khi có thiên tai động đất xảy ra?!

Tại D’. Palais Louis, Tân Hoàng Minh không muốn các gia chủ quyền lực có bất kỳ ảnh hưởng nào từ những tác động của thiên tai. Là sản phẩm được tạo nên từ công nghệ tiên tiến và trí tuệ con người, D’. Palais Louis sở hữu một kết cấu vô cùng bền vững. Toàn bộ kết cấu phần cột và lõi cứng được dùng thép có cường độ cao, bố trí 2 lớp và các đai chống cắt đảm bảo công trình luôn an toàn và ổn định dưới tác động của các lực bất thường do thiên tai gây ra với khả năng chịu được động đất lên đến 7 độ richter. Cùng với đó, hệ thống cột chịu lực của D’. Palais Louis được thiết kế ở trung tâm kết hợp với tường vây công trình được thiết kế sâu 32m so với mặt đất đồng thời các chỉ tiêu về tải trọng gió tác động cũng được tính toán kĩ lưỡng nhằm đề cao tối đa sự ổn định của công trình.

D’. Palais Louis sở hữu vẻ ngoài bề thế trường tồn và kết cấu vô cùng vững chắc

Thực sự, D’. Palais Louis đã thực sự đưa vẻ đẹp kiến trúc hoàng gia châu Âu không chỉ toả sáng mà còn trường tồn cùng thời gian. Palais Louis không cần thế đất "tọa sơn hướng thủy" bởi đơn giản chính D’. Palais Louis đã là "sơn", là "thủy" giúp gia chủ có được cuộc sống yên bình dễ chịu mỗi ngày. Thế nên, nếu nói văn hoa thì D’. Palais Louis sẽ là một cái cây với những chùm rễ cắm sâu xuống đất để mang tới cho các thế hệ nối tiếp của gia chủ những bóng mát và quả ngọt của cuộc sống.