Đã bắt được giám đốc chi nhánh OceanBank Hải Phòng

Tối muộn ngày 26/9, Bộ Công an đã phát đi thông tin cho biết: Ngày 23/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã phát hiện và bắt giữ 3 bị can khi đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh.

Bao gồm:

Trần Thị Kim Chi, sinh năm 1974 tại Nam Định, thường trú số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Nghề nghiệp: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank).

Lê Vương Hoàng, sinh năm 1981 tại Thái Bình, thường trú tại Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, là Kiểm soát viên Chi nhánh Oceanbank Hải Phòng.

Nguyễn Thị Minh Huệ, sinh năm 1982 tại Thái Bình, thường trú tại Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, là Trưởng phòng kế toán kho quỹ Chi nhánh Oceanbank Hải Phòng.

3 đối tượng này đã bỏ trốn từ đầu tháng 9 và ngày 13/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 3 bị can, với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ trái qua: Đối tượng Kim Chi, Vương Hoàng và Minh Huệ (ảnh: công an)

Như chúng tôi đã thông tin, từ cuối tháng 8 và đầu tháng 9, một số khách hàng của OceanBank chi nhánh Hải Phòng đến chi nhánh để rút tiền trong sổ tiết kiệm nhưng nhận được câu trả lời là sổ tiết kiệm không có trong hệ thống. Nhiều khách hàng có khoản tiền rất lớn, tổng cộng hơn 24 khách hàng có số dư tới 400 tỷ đồng. Sau đó các khách hàng này đã có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng, đề nghị giải quyết, trả lại số tiền mà họ đã gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đại Dương.

Các ngày làm việc sau đó, hàng chục khách hàng liên tục tới trụ sở của OceanBank chi nhánh Hải Phòng để chờ đợi những động thái giải quyết của ngân hàng này về số tiền hơn 400 tỷ đồng họ gửi tiết kiệm nhưng lại không có tên trên hệ thống. Quá sốc trước việc số tiền lớn của mình có nguy cơ mất trắng, có người tụt huyết áp, bị ngất phải đưa đi cấp cứu.

Trong số 24 khách hàng, người gửi lâu nhất là từ năm 2012, người gửi mới nhất là năm 2016.

Đến nay, đã có tới 4 buổi đối thoại giữa Ngân hàng OceanBank với các khách hàng nhưng hướng giải quyết vụ việc vẫn đang bế tắc, khi các bên liên quan không có phương án giải quyết được đồng thuận.

Khách hàng thì một mực nói đúng và không chờ kết luận điều tra, trong khi phía ngân hàng lại nói rằng họ phát hiện một số có dấu hiệu làm giả, và mọi việc đang chờ cơ quan điều tra vào cuộc, nếu lỗi thuộc về ngân hàng thì họ sẽ chịu trách nhiệm.