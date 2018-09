Đà Nẵng: Cất nóc khu biệt thự hạng sang giá 20 tỷ/căn

One River villas toạ lạc 2 mặt tiền đường, mặt trước tuyến đường Song Hào rộng 30m chạy dọc sông Cỏ Cò nối liền chuỗi đô thị quận Ngũ Hành Sơn, một mặt còn lại căn biệt thự là tuyến đường 12m đi bộ dọc sông, các căn đều đã có sổ đỏ từng lô, hạ tầng giao thông hoàn thiện. ĐXMT dự kiến khánh thành khu biệt thự này vào tháng 2/2019, đưa nơi đây thành khu nghỉ dưỡng, kinh doanh cao cấp hàng đầu khu vực.

One River được đánh giá là dòng sản phẩm bất động sản hạng sang trong một khuôn viên hoàn toàn biệt lập chỉ dành cho 36 chủ nhân. Chỉ vài phút di chuyển, chủ nhân One River đã có thể tận hưởng trọn vẹn những tiện ích 5 sao sẵn có như các trung tâm thương mại, nhà hàng, trường học quốc tế đa cấp quốc tế Singapore, tháp đồng hồ trung tâm và quảng trường ánh sáng bên sông đầu tiên tại Đà Nẵng. Bằng tất cả những điểm ưu việt hội tụ tại One River, ĐXMT mong muốn mang đến một không gian sống thật sự đẳng cấp cho các khách hàng khi sinh sống tại đây.

Bàn giao nhà full ngoại thất với vật liệu cao cấp

Với 2 mặt tiền rộng lớn, mỗi căn được đơn vị thiết kế đến từ Úc đã mở toang không gian trước và san nhà tổng diện tích 177m2 kính, khẩu độ chạm sàn và trần 3,6m, 2 lớp kính hộp màu xám khói, phụ kiện C Mech xuất xứ từ Mỹ nổi bật bởi đặc điểm cấu tạo của thanh hợp kim nhôm có nhiều rãnh gấp tạo sự mạnh mẽ, bền chắc, chịu được lực vặn xoắn cao, tôn vinh không gian sông nước hữu tình. Hệ thống lan can kính an toàn cao 1,4m dày 17,5mm là điểm nhấn nổi bật.

Hồ bơi được thiết kế chuẩn resort sang trọng ốp gạch Mosaic.

100% mặt tiền ngoài nhà từ cổng ngõ, không gian sân vườn, tường rào, 3 tầng căn biệt thự được ốp bằng đá tự nhiên và dòng đá Marble ngoài trời. Hồ bơi được hoàn thiện bằng gạch Mosaic Colori Ý, công nghệ hồ bơi tràn giúp chủ nhân tận hưởng trọn vẹn không gian thơ mộng.

Ánh sáng thông minh được áp dụng tại vỉa hè được chia thành 2 không gian đó là không gian công cộng và không gian an ninh. Tất cả chế độ ánh sáng bên ngoài vỉa hè, ngoài căn nhà sẽ được điều khiển bởi ban quản lý dự án. Ánh sáng tại dự án và hệ thống cảnh quan được kiến trúc sư từ Đức thiết kế, về đêm đây là một điểm nhấn kiến trúc độc đáo hiếm có. Ngoài ra ĐXMT bàn giao hoàn thiện từng chi tiết bằng vật liệu cao cấp như thiết bị tắm ngoài trời Koler, công tác Legrand, lam nhôm, trần gỗ, mái kính inox 304…

Khu quảng trường ánh sáng và các căn biệt thự One River.

