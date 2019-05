Đà Nẵng: Đề xuất đấu giá 32 khu đất lớn và 100 lô đất nền

Đối với 100 lô đất ở địa bàn quận Hải Châu đấu giá 5 lô tại dự án khu dân cư số 1 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Cường Bắc; khu dân cư 494 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam.

Khu vực quận Sơn Trà thực hiện đấu giá 10 lô tại các dự án khu dân cư An Hòa 4, phường Nại Hiên Đông; khu Công nghiệp và dịch vụ thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang; khu tái định cư Mân Thái 3, phường Mân Thái.

Địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đấu giá 20 lô đất nền tại khu tái định cư Bá Tùng mở rộng, phường Hòa Quý.

Quận Thanh Khê đấu giá 5 lô đất tại Khu dân cư Phần Lăng 1 và Phần Lăng 2, phường An Khê.

Ở quận Liên Chiểu đấu giá 20 lô tại Khu dân cư Hòa Hiệp 3 và Hòa Hiệp 4, phường Hòa Hiệp Nam.

Tại quận Cẩm Lệ đấu gái 20 lô đất tại các Khu E1- E 2, E2 mở rộng và khu D thuộc dự án Khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân.

Tại huyện Hòa Vang đấu giá 20 lô đất đối với khu A và B thuộc Khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu; khu tái định cư Hòa Nhơn, xã Hòa Nhơn; khu tái định cư Hòa Liên 5, xã Hòa Liên.

Đối với 32 khu đất lớn thực hiện đấu giá bao gồm khu Công viên phần mềm giai đoạn 1, phường Thuận Phước (Hải Châu); khu dân cư An Hòa 4, phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà); các khu đất lớn có ký hiệu A.1và A.9 đường Võ Văn Kiệt; lô đất A2.1 Khu Công nghiệp và dịch vụ thủy sản Thọ Quang; khu đất đường An Thượng 28- Lê Lộ- Đỗ Bí, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn;

Khu đất A2.2 Khu dân cư An Hòa, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ; khu A1.1 Khu dân cư Mân Thái 85, phường Mân Thái, quận Sơn Trà; dự án khu Công viên hai đầu cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi; khu đất A2.1 Khu làng cá Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà; khu số 5 Trung tâm đô thị mới Tây Bắc (đường Nguyễn Sinh Sắc); khu A1.12 khu C- Khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ; 2 khu đất ven đường đường Quốc Lộ 1A thuộc xã Hòa Phước và Hòa Châu huyện Hòa Vang.

Đấu giá chuyển quyền sử dụng đất theo dự án Danang Getaway gồm 4 khu đất có ký hiệu A12, A13, A14, A15 và A 18 đường Võ Văn Kiệt.

Đấu giá chuyển quyền 4 khu đất tại huyện Hòa Vang để khu bán hàng lưu niệm tại xã Hòa Ninh; phát triển khu đô thị tây nam Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang, khu đất phát triển trung tâm tiệc cưới tại xã Hòa Phong và khu đất mở siêu thị mini tại xã Hòa Phước.

Chuyển quyền sử dụng đất để xây dựng tổ hợp công trình phục vụ pháo hoa tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn có diện tích 225.923m2.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên-Môi trường TP Đà Nẵng còn đề xuất chuyển quyền sử dụng đất đối với 6 khu đất khác như khu C2.1 đường Nguyễn Văn Vĩnh, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang; khu A2.7 đường Hoàng Bình Chính, khu dân cư Làng đá Mỹ nghệ Non Nước, phường Hòa Hải; khu A2,1A đường Hoàng Cơ Thạch thuộc Khu đô thị Hòa Hải, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn; khu A1.14 đường Đô Đốc Lân khu C nam cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân và Khu xăng dầu Hòa Hiệp, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ.

Tại Khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ cũng thực hiện đấu giá chuyển quyền sử dụng đất để triển khai dự án Công viên phần mềm mở rộng gồm khu A 2.4 và A 2.7 đường Văn Tiến Dũng- Liêm Lạc 1 và Văn Tiến Dũng- Vũ Thạnh.