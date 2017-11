Đà Nẵng: Dự án “treo nhiều năm” bây giờ ra sao ?

Ông Lê Anh Triệu, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh), cho biết trước đó UBND TP. Đà Nẵng kêu gọi các doanh nghiệp có năng lực mua lại dự án treo từ các chủ đầu tư cũ không đủ năng lực nhằm khuyến khích phát triển hạ tầng đô thị của thành phố, góp phần giảm bớt các dự án treo theo chủ trương đầu tư mà thành phố đã đề ra.

Tháng 7/2017, Công ty CP Dây cáp điện Tân Cương Thành (Công ty Tân Cường Thành) đã nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án đến Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng và Sở có văn bản về việc chuyển nhượng dự án Khu dân cư Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu, hướng dẫn Công ty Tân Cường Thành nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Đà Nẵng theo quy định Luật Đầu tư.

Dự án New City treo nhiều pano quảng cáo rao bán trở lại

Trên cơ sở chủ trương chung của thành phố và sự đồng ý của Công ty Tân Cường Thành, Công ty Phú Gia Thịnh đã tiến hành mua lại dự án Khu phức hợp dịch vụ thương mại chung cư và đất ở do Công ty Tân Cường Thành làm chủ đầu tư. Dự án đã treo từ nhiều năm do thế chấp tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank).

Ngày 21/7, Công ty Phú Gia Thịnh mua lại dự án này từ hai ngân hàng trên theo phương thức xử lý tài sản bảo đảm. Công ty Phú Gia Thịnh đã ký các biên bản thỏa thuận nhận chuyển nhượng tài sản với ABBank, PVcomBank và Công ty Tân Cường Thành. Việc chuyển nhượng này được thực hiện tại văn phòng công chứng theo đúng quy định của pháp luật, và đặt tên dự án thành New Đà Nẵng City.

“Về mặt pháp lý, dự án hiện nay đã có được phê duyệt 1/500 theo Quyết định số 646 QĐ-UBND ngày 21/1/2011 của UBND TP. Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu phức hợp dịch vụ thương mại chung cư và đất ở; sau đó, được điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định 3748/QĐ-UBNĐ ngày 11/6/2016 của UBND TP. Đà Nẵng”, ông Triệu cho hay.

Ông Triệu thông tin thêm, sau việc thực hiện chuyển nhượng thành công từ phía ngân hàng và phía Công ty Tân Cường Thành, Công ty Phú Gia Thịnh đã tiến hành triển khai việc đầu tư cơ sở hạ tầng và kêu gọi góp vốn đầu tư giai đoạn 1 và 2 của dự án từ các nhà đầu tư thứ cấp, là phù hợp chủ trương đầu tư hạ tầng và quy hoạch đô thị của thành phố và theo quyết định quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Đối với việc liên quan đến nhà máy sản xuất của Công ty Tân Cường Thành hiện đang thế chấp ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam (Agribank) Hải Châu, ông Triệu khẳng định đây là tài sản thế chấp, không gắn liền với quyền sử dụng đất.

Từ năm 2011, nhà máy này đã được quy hoạch di dời khi thành phố phê duyệt quy hoạch mở rộng Khu phức hợp dịch vụ thương mại chung cư và đất ở. Phía Công ty Tân Cường Thành đã thống nhất với Agribank Hải Châu bán lại nhà máy cho Công ty Phú Gia Thịnh và di dời nhà máy vào Quảng Nam. Hiện nay, Công ty Tân Cường Thành đang đôn đốc Agribank Hải Châu để được phê duyệt của Hội sở Agribank nhằm sớm di dời nhà máy này. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, có một số thông tin chưa chính xác về dự án New Da Nang City do Công ty Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư đã gây ra sự hiểu nhầm.