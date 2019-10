Đà Nẵng: Giả văn bản đấu giá đất công sản lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Dư (60 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết qua điều tra, tháng 7/2016, ông Dư có quen biết bà Lê Văn H.Nh. (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Qua đó, đối tượng Dư biết bà Nh. có nhu cầu cần tìm mua đất bất động sản.

Trong một lần nói chuyện với bà Nh., đối tượng Dư bịa ra thông tin UBND TP Đà Nẵng mở bán đấu giá một căn nhà công sản nằm tại số 352 Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Đồng thời, đối tượng này có thể hứa hẹn sẽ lo lót giúp bà Nh. thắng đấu giá nên bà Nh. đồng ý đưa cho ông Dư số tiền 600 triệu đồng để lo lót cho vụ việc.

Nhận được tiền, ông Dư đã tiến hành làm giả mạo văn bản là Quyết định số 75/2018/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 có nội dung UBND TP Đà Nẵng công nhận Cty CP Đầu tư N.N do bà Nh. làm Chủ tịch HĐQT là đơn vị trúng thầu đấu giá nhà công sản tại số 352 Điện Biên Phủ và đưa cho bà Nh.

Đến tháng 9/2016, trong một cuộc nói chuyện khác với bà Nh., đối tượng Dư tiếp tục bịa ra thông tin UBNTP Đà Nẵng tiếp tục mở bán đấu giá đất công sản nằm tại trục đường Nguyễn Đức Thuận – Nguyễn Khắc Viện (thuộc Khu tái định cư phía Nam phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Đối tượng này vẫn hứa hẹn đảm bảo sẽ giúp cho bà Nh. tiếp tục trúng thầu lô đất công sản kể trên và bà Nh. đã tiếp tục đưa tiền 800 triệu đồng cho ông Dư lo lót cho bà Nh. trúng đấu giá. Như vậy qua hai vụ việc, ông Dư đã lừa đảo số tiền 1,4 tỷ đồng của bà Nh. từ việc giả mạo văn bản của Nhà nước liên quan đấu giá đất công sản trên địa bàn. Sau đó, Nguyễn Dư đã làm văn bản photo giả mạo là Quyết định số 192/2017/QĐ-UBND ký ngày 14/7/2019 có nội dung công nhận Cty CP Đầu tư N.N do bà Nh. làm Chủ tịch HĐQT đã trúng đấu giá lô đất tại đường Nguyễn Đức Thuận – Nguyễn Khắc Viện.

Căn cứ tài liệu thu thập được và lời khai của bà Nh., Công an TP Đà Nẵng cho biết đã đủ căn cứ xác định Nguyễn Dư sử dụng thủ đoạn gian dối làm giả các Quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc công nhận trúng thầu các dự án bất động sản và đưa ra các thông tin không có thật về các dự án mở bán đấu giá của thành phố. Đồng thời hứa hẹn lo lót trúng thầu đấu giá các dự án này cho các bị hại tin tưởng để đưa tiền cho Dư lo lót trúng thầu.

Các thủ đoạn của Dư đa phần đều đánh vào tâm lý của các bị hại trong bối cảnh thị trường bất động sản phát triển nóng thời gian qua tại TP Đà Nẵng. Để tạo niềm tin và lòng tham từ bị hại, đối tượng Dư làm giả mạo văn bản và đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại khác, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đây không phải đối tượng đầu tiên sử dụng chiêu trò giả mạo văn bản Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hoạt động mua bán bất động sản tại Đà Nẵng.

Trước đó, vào tháng 11/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố đối tượng Đặng Huy Biền (83 tuổi, trú Phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra xác định, Biền đã có hành vi gian dối dùng hợp đồng mua bán đất, biên bản nhận tiền đặt cọc, Giấy chứng nhận quyền Sử dụng đất khu Royal Era 1 và giấy chứng nhận 2 lô đất giả để nhận tiền đặt cọc chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng và ủy quyền cho Lê Minh Hoàng nhận cọc 32 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn xác định lô đất số A23 và A24 được ông Vũ Quang Văn (quê Hà Nội), trong đó lô A23 được cấp sổ đỏ cho ông Văn vào tháng 2/2014 và lô A24 cấp sổ tháng 11/2013.

Trong khi đó, ông Văn cũng khẳng định, trong quá trình mua 2 lô đất này tại Đà Nẵng, ông không hề quen và nhờ ai tên Biền giao dịch mua đất.

Đối tượng Đặng Huy Biền và những giấy tờ giả, sơ đồ phân lô giả do y tự vẽ.

Liên quan hai sổ đỏ do Biền giới thiệu khách hàng, Cơ quan công an tiến hành giám định 2 sổ đỏ cấp ngày 26/1.2018 đối với lô A23 số BE 778645 và lô A24 số BE 778644, cơ quan Công an xác định dấu và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng trên 2 sổ đỏ bị làm giả.

Quá trình điều tra còn xác định Biền làm giả một số tài liệu khác gồm: Biên bản giao nhận tiền cọc giữa Biền và Cty Phương Trang, sơ đồ mặt bằng tổng thể khu đất (có dấu đỏ). Kết quả điều tra xác định, tất cả những tài liệu nêu trên là do Biền làm giả nhằm để lừa đảo.