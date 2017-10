Đà Nẵng: Nghỉ làm, nghỉ học 2 ngày cao điểm dịp APEC

Phó chủ tịch TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký công văn gửi các đơn vị về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC; trong đó chỉ đạo một số đơn vị cho cán bộ nghỉ làm trong ngày cao điểm.

Cụ thể, UBND TP chỉ đạo cán bộ, nhân viên các sở ban ngành và các đơn vị làm việc trong tòa nhà hành chính nghỉ làm ngày 9 - 10/11.

Trong thời gian này, cán bộ, nhân viên có nhiệm vụ phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC hoặc có công việc đột xuất thì phải đi làm. Ngoài ra đội ngũ vận hành, vệ sinh và bảo vệ của tòa nhà được yêu cầu đi làm bình thường. Các đối tượng này phải sử dụng Thẻ Kiểm soát an ninh do Tiểu ban An ninh - Y tế thuộc Ban Chỉ đạo APEC 2017 thành phố cấp.

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở ngành yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm việc kiểm tra, ngắt điện, khóa nước và niêm phong phòng làm việc tại Trung tâm hành chính TP theo quy định trước khi nghỉ.

Các đơn vị tổ chức cho cán bộ, nhân viên nghỉ làm, nhưng phải đảm bảo ứng trực và kịp thời xử lý công việc khi có yêu cầu đột xuất.

Cán bộ, công chức trong tòa nhà hành chính Đà Nẵng sẽ nghỉ làm trong hai ngày cao điểm của Tuần lễ APEc

Cũng theo công văn thông báo này, các bãi đỗ xe khu vực trung tâm hành chính thành phố không hoạt động trong thời gian từ ngày 9 đến 10/11.

Ngoài ra, trong hai ngày 10 - 11/11, ngoài bậc mầm non, tất cả học sinh, sinh viên ở các bậc học và cơ sở giáo dục khác ở các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà đều được nghỉ học.

Diễn tập khắc phục sự cố điện phục vụ APEC

Vào chiều qua, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức diễn tập lần cuối việc xử lý tình huống gây mất điện nhằm đảm bảo cung cấp điện cho tuần lễ cấp cao APEC 2017.

EVNCPC đã tiến hành diễn tập tình huống xử lý tại Trung tâm điều khiển (Phòng điều độ, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng); Cung Thể thao Tiên Sơn; Trung tâm hội nghị Ariyana, Sheraton; Trạm biến áp 110 kV Ngũ Hành Sơn, Hòa Xuân.

Để phục vụ APEC, tại 12 địa điểm chính diễn ra các sự kiện quan trọng được thiết lập 3 cấp dự phòng sẵn sàng cung cấp điện cho hội nghị trong các tình huống.

Điện lực miền Trung diễn tập xử lý tình huống mất điện trong dịp APEC

EVNCPC cũng đã bố trí lực lượng tuần tra hành lang an toàn lưới điện cao áp trên các tuyến đường dây 110 kV và tổ chức trực lãnh đạo, xử lý sự cố 24/24 giờ với 4 đội xung kích và hàng chục xe chuyên dụng phản ứng nhanh.

Cấm vận chuyển chất nổ, chất độc hại và vũ khí

UBND TP Đà Nẵng cũng có công văn yêu cầu thủ trưởng sở ngành, lãnh đạo quận huyện thông báo về việc cấm vận chuyển chất nổ, chất độc hại và vũ khí trên địa bàn TP trong thời gian diễn ra APEC (từ 5-12/11).

UBND TP yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự TP thông báo cho các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang TP phối hợp các đơn vị của Bộ, Quân khu đóng trên địa bàn nắm chủ trương để thực hiện.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng của TP được chỉ đạo có văn bản thông báo cho các đơn vị kinh doanh xăng dầu, gas hóa lỏng, trong quá trình vận chuyển trên địa bàn phải chấp hành nghiêm các quy định. Quá trình vận chuyển không đi vào khu vực tổ chức hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC 2017.