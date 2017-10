Đà Nẵng: Sẽ cấm một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Theo đó, UBND TP cấm một số loại phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường. Cụ thể cấm các loại xe ô tô tại tự đổ (ô tô tải ben) hoạt động 24/24h từ ngày 3 đến ngày 12/11 trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố, trừ các tuyến đường: Hầm Hải Vân – Túy Loan, QL14B, QL1, đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Cấm ô tô tải, xe khách trên 16 chỗ ngồi, xe vệ sinh môi trường, vận chuyển rác thải, chất thải (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC ) hoạt động từ 5h đến 23h từ ngày 5 đến ngày 12/11.

Riêng ngày 10 và 11/11 bổ sung các tuyến khác Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền, Yết Kiêu.

UBND TP Đà Nẵng cũng cấm đỗ xe trên một số tuyến đường trong thời gian Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra gồm: Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thoại, Bạch Đằng, Trần Phú, 2 tháng 9, Cách mạng tháng 8, Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Trần Thị Lý.

Đồng thời, Cầu rồng ngừng phun lửa, phun nước và cầu sông Hàn ngừng quay cầu trong các ngày 4,5,11,12/11. Dừng các hoạt động du lịch trên sông Hàn các ngày 9 đến 11/11…

UBND TP Đà Nẵng giao Công an TP phối hợp với Cục ảnh sát giao thông, các tiểu ban APEC 2017 chỉ đạo, bố trí các lực lượng chốt chặn, tuần tra, kiểm soát, điều hòa, hướng dẫn giao thông, phân luồng, dẫn đoàn bảo đảm an ninh, an toàn.

Đồng thời phối hợp với BCH BĐBP, Thanh tra giao thông, cảng đường thủy nội địa…tổ chức thông báo, hướng dẫn, kiểm soát hoạt động các tàu du lịch theo chủ trương của thành phố.

UBND TP cũng đề nghị Cục Cảnh sát giao thông làm việc với tỉnh Quảng Nam và cơ quan chức năng của tỉnh lắp đặt các biển báo chỉ dẫn, bố trí lực lượng hướng dẫn, triển khai theo phương án phân luồng nêu trên.

Đặc biệt, hướng dẫn các phương tiện xe tải, ô tô trên 16 chỗ không lưu thông từ Hội An về Đà Nẵng từ 5h đến 23h từ ngày 5 đến ngày 12/11 trên các tuyến đường ven biển Lạc Long Quân (Quảng Nam) giáp ranh đường Trường Sa (Đà Nẵng)