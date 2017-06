Đã xử lý 65 vụ án trong giai đoạn tái cơ cấu Agribank

Đăng đàn trả lời ý kiến của các đại biểu liên quan đến dự thảo nghị quyết xử lý nợ xấu và dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD vào cuối giờ sáng ngày 6/7, Thống đốc NHNN đã đề cập đến một số thông tin liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng thời gian qua.

Theo Thống đốc, từ năm 2011-2016, theo thống kê Bộ Công an, các cơ quan điều tra của Bộ công an đã phát hiện, khởi tố điều tra 95 vụ án kinh tế xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng, khởi tố bị can gần 200 cán bộ ngân hàng.

Chỉ tính riêng một số vụ án lớn gần đây trong lĩnh vực ngân hàng, các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra, truy tố xét xử 128 cán bộ ngân hàng, trong đó có nhiều đối tượng là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc ngân hàng, giám đốc chi nhánh các tổ chức tín dụng với nhiều mức án nghiêm khắc như tử hình, chung thân, trên 20 năm…

Thống đốc cũng đề cập đến một trường hợp điển hình là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), từ 2013 đến nay đã xử lý trách nhiệm 352 cán bộ, đồng thời trong giai đoạn tái cơ cấu vừa qua đã khởi tố, xử lý 65 vụ án tại ngân hàng này và đã xử lý hình sự 122 cán bộ Agribank trong đó có cả nguyên chủ tịch HĐQT, ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc và lãnh đạo Agribank…

Ngọc Toàn

Theo Trí thức trẻ