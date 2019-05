Dabaco đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HoSE

Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo ngày 21/5 vừa qua đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán DBC).

Theo đó Dabaco đăng ký niêm yết gần 91,1 triệu cổ phiếu trên HoSE với mã chứng khoán DBC, tương ứng toàn bộ khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Trước đó ĐHCĐ thường niên năm 2019 họp ngày 17/4 đã thông qua tờ trình chuyển đăng ký cổ phiếu công ty từ Sở GDCK Hà Nội sang Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng từ đợt khủng hoảng giá lợn kéo dài từ năm 2017 đến đầu năm 2018, tuy nhiên từ quý 2, và sang quý 3 ngành chăn nuôi đã có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng doanh thu năm 2018 đạt 10.209 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2017 và vượt 10% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 393 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ và vượt 40% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 360 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với lợi nhuận đạt được năm 2017 và vượt 46% kế hoạch năm.

Năm 2019 dự báo còn nhiều khó khăn cho ngành chăn nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi. Dabaco đặt mục tiêu đạt 10.401 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 1,9% so với doanh thu thực hiện năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 405 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 356 tỷ đồng – giảm nhẹ so với số lãi 360 tỷ đồng đạt được năm 2018.