Đại dương xanh – kiến tạo các giá trị sinh sôi

Kiến tạo môi trường sống hoàn hảo

Giá trị sống toàn vẹn của một dự án thể hiện ở nhiều khía cạnh, trong đó, vị trí là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều vấn đề như sự thuận tiện đi lại, tiềm năng phát triển, khả năng sinh lời.

Đại Dương Xanh là một trong những dự án sở hữu vị trí hiếm có tại quần thể nghỉ dưỡng đắt giá Đà Nẵng – Hội An khi toạ lạc trên trục đường 33m An Dương Vương - Lạc Long Quân nối từ đường 48m Trần Đại Nghĩa - Nguyễn Tất Thành đến tuyến đường biển 5 sao , chỉ cách bãi biển Thống nhất và Hà My 500m, cách phố cổ Hội An chưa đầy 4km và trung tâm thành phố Đà Nẵng 15km.

Dự án được quy hoạch và đầu tư bài bản, chú trọng vào việc tạo nên cuộc sống nghỉ dưỡng hoàn hảo cho mọi cư dân thông qua việc hình thành một môi trường sống trong lành, không gian xanh rộng lớn, mát mẻ với sự điều hòa của sông và biển.

Đặc biệt, sự đồng bộ và kết nối linh hoạt giữa các khu biệt thự ven sông, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại tại dự án với các tiện ích, dịch vụ cao cấp liền kề như: tiểu khu công viên ven sông, hệ thống khu vui chơi giải trí Vinacapital, khu trung tâm hành chính, hệ thống trường học và bệnh viện… sẽ đem lại cuộc sống chuẩn mực, kiểu mẫu cho cư dân tương lai.

Hướng đến việc tạo ra những giá trị sống mới, đẳng cấp, tiện nghi và hiện đại, Đại Dương Xanh mở ra cơ hội để khách hàng, nhà đầu tư phát triển trong tương lai. Đây sẽ là chốn định cư an lành giúp cư dân nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc và học tập bên gia đình thân yêu của mình, là nơi an cư lạc nghiệp lý tưởng cho mọi nhà.

Kinh doanh tối ưu – lợi nhuận lớn

Tiên phong kiến tạo các giá trị sống mới, Đại Dương Xanh còn được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về môi trường đầu tư tại thị trường bất động sản Hội An.

Với việc mang đến dòng sản phẩm đa năng, kết hợp “3 trong 1”: an cư – nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lợi, sản phẩm đất nền cho tất cả các phân khúc tại đây đều là sự kết hợp hài hòa giữa mô hình sống và kinh doanh thương mại. Sở hữu sản phẩm tại dự án Đại Dương Xanh, chủ nhân có thể ở và tự do kinh doanh trên một mặt bằng lý tưởng trong khu đô thị nghỉ dưỡng hoàn thiện.

Đặc biệt, khi dự án nằm ngay bên cạnh chuỗi resort cao cấp như The Nam Hải resort, Lebell Hà My resort... với tỉ lệ lấp đầy hơn 80%, hưởng những tiện ích 5 sao tại nội khu và toàn thể dự án, khí hậu thuận lợi có thể kinh doanh quanh năm, lượng khách du lịch cao cùng cơ sở hạ tầng hoàn thiện thì việc kinh doanh các mô hình homestay, nhà hàng, dịch vụ du lịch… với lợi nhuận 30-40%/năm sẽ khiến chủ nhân nhanh chóng thu hồi vốn chỉ trong vòng từ một đến hai năm.

Phối cảnh tổng quan dự án.

Cùng với đó, theo các khách hàng và nhà đầu tư, mức giá tại dự án Đại Dương Xanh được xem là cú “đột phá” cho thị trường đầu tư bất động sản cuối năm. Hiện, các trục đường ven biển như Trần Phú tại Nha Trang; Nguyễn Đình Chiểu của Mũi Né; hay Trường Sa - Đà Nẵng có giá từ 30-120 triệu/m2; giá đất ven biển tại Hội An cũng đã ở mức 15 -18 triệu/m2 thì mức giá của sản phẩm tại Đại Dương Xanh được cho là rất thấp so với tiềm năng phát triển của một thiên đường nghỉ dưỡng đẳng cấp, đáp ứng được nhu cầu .

Đặc biệt, giá trị bất động sản Hội An đang ngày một gia tăng khi hàng loạt dự tỷ đô của các đại gia được triển khai đồng loạt cùng với việc Hội An được định hướng sẽ trở thành điểm đến du lịch mang tầm vóc quốc tế thì cơ hội để có được lợi nhuận cao tại dự án Đại Dương Xanh là điều không hề khó.

Với những lợi thế và giá trị hàng đầu, Đại Dương Xanh sẽ thỏa mãn nhu cầu về dòng sản phẩm đất nền đáp ứng nhu cầu an cư và kinh doanh đáng mơ ước cho mọi khách hàng.