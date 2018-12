Đại gia bí ấn Nguyễn Xuân Đông vừa nhận chức Tổng giám đốc Vinaconex

Theo đó, HĐQT của Vinaconex đã phê duyệt đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Trọng Quỳnh, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức vụ trên. HĐQT cũng đã thống nhất thay đổi người đại diện theo pháp luật của Vinaconex từ ông Đỗ Trọng Quỳnh sang ông Nguyễn Xuân Đông.



Được biết, ông Nguyễn Xuân Đông là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc An Quý Hưng, đơn vị đã mua thành công 57,71% vốn Vinaconex trong phiên đấu giá ngày 22/11. Sinh năm 1966, ông Nguyễn Xuân Đông không chỉ là ông chủ của An Quý Hưng mà còn đang/đã từng nắm giữ khá nhiều vị trí quan trọng của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trong giai đoạn từ tháng 4/2014 đến tháng 4/2017, ông Đông là Thành viên HĐQT CTCP Vimeco (Mã CK: VMC), doanh nghiệp này cũng là thành viên của Vinaconex và nằm trong danh sách thoái vốn. Vimeco cũng là chủ đầu tư dự án chung cư CT4 Vimeco tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngoài ra, từ tháng 4/2018 đến nay, ông Nguyễn Xuân Đông là thành viên HĐQT của một doanh nghiệp bất động sản khác là CTCP Đầu tư Hải Phát (Mã CK: HPX).

Ông Nguyễn Xuân Đông cũng được biết đến là người từng thất bại trong thương vụ đấu giá khách sạn Kim Liên, từ năm 2016-2017.

An Quý Hưng được thành lập năm 2001 có vốn điều lệ 500 tỷ đồng do ông Đông nắm 70% vốn và vợ (Đỗ Thị Thanh) nắm 30% vốn. Công ty TNHH An Quý Hưng là một công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng nhà xưởng công nghiệp tại khu vực miền bắc Việt Nam, bất động sản và nhiều lĩnh vực khác với 3 công ty thành viên: công ty công nghệ vật liệu mới, công ty cổ phần truyền thông I-LanD, công ty bất động sản AQH-LAND.

Hàng loạt các công trình xây dựng khu công nghiệp được An Quý Hưng thực hiện như cụm công nghiệp Nam Tiến Xuân tại huyện Chương Mỹ, Hà Tây, nhà xưởng cho Tiger beer, Toyotary. Công ty còn sở hữu công ty sản xuất Bê tông AQH999 tại Chương Mỹ và Phùng Xá, Thạch Thất.