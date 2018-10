Đại gia “Đường bia” công bố đầu tư 3 dự án mới

Công tyTNHH Hòa Bình vừa họp báo công bố triển khai đầu tư đồng loạt 3 dự án BĐS lớn sau khi triển khai thành công dự án Hòa Bình Green City (Hà Nội) và Hòa Bình Green (Đà Nẵng).



Theo chủ đầu tư công bố, 2 dự án tại Hà Nội là Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Hà Nội Golden Lake và Hà Nội Golden City. Trong đó, Golden Lake View có vị trí tại B7 Giảng Võ, phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, với 3 mặt giáp đường Nam Cao, đường Trần Huy Liệu và đường nội bộ hồ Giảng Võ.



Quy mô dự án gồm 4 tầng hầm (tầng hầm 1 có chức năng để xe ô tô, siêu thị; tầng 2 dành để xe máy; tầng 3, 4 có chức năng đỗ xe ôtô nâng với hệ thống nâng xe tự động 5 tầng với công nghệ hiện đại) và 25 tầng nổi. Từ tầng 1 đến tầng 5 là không gian tổ chức các sự kiện, khu dịch vụ ăn uống, chăm sóc sức khỏe, spa, phòng tập Gym, bể sục,… Từ tầng 5 đến tầng 25 là diện tích cho 378 căn với hơn 440 phòng.



Theo chủ đầu tư, khi hoàn thành đây sẽ là một trong những khách sạn sang trọng tại Hà Nội,nhiều hạng mục được dát vàng 24k như lan can, phào, chỉ, không gian nội thất, nhà vệ sinh, bể bơi vô cực…



Dự án thứ hai là Hà Nội Golden City tại 31 Kim Mã, quận Ba Đình, gần bến xe Kim Mã và ga tàu điện của tuyết Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội. Đây là dự án căn hộ nằm trong khu vực có hệ thống tiện ích và cơ sở hạ tầng thuận lợi của khu vực lân cận như trường học, bệnh viện, công sở, văn phòng làm việc…



Dự án thứ 3 mà Hòa Bình sẽ triển khai thời gian tới là khu nghỉ dưỡng Hoi An Golden Sea trên đường Lạc Long Quân, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Với diện tích khoảng 69.824.3m2 (6,98 ha), có lợi thế nằm trực diện với bãi biển An Bàng, cách phố cổ Hội An chừng 5km.



Dự án gồm các khu căn hộ du lịch, trung tâm thương mại tổng hợp và khu biệt thự. Khu căn hộ du lịch thương mại tổng hợp nằm ở phía trước của dự án, tiếp cận trực tiếp từ đường Lạc Long Quân.